Un Noël en or: avec Degussa, se constituer un patrimoine commence dès l'Avent

Francfort-sur-le-Main

La période de Noël offre une occasion idéale pour revenir à l’essentiel: les valeurs qui durent. L’or s’est imposé comme une forme de placement fiable, symbole de stabilité, de sécurité et de gestion responsable du patrimoine. En cette fin d’année, Degussa montre que les métaux précieux sont non seulement une source de joie, mais peuvent aussi contribuer à la constitution et à la préservation d’un patrimoine solide au fil des générations.

L’or, une valeur qui traverse les générations

Dans le contexte actuel, de plus en plus d’investisseurs recherchent des alternatives stables pour leur portefeuille. L’or offre une base solide pour une protection à long terme. Qu’il s’agisse de pièces ou de lingots, même un investissement modeste peut jouer un rôle décisif dans la constitution d’un patrimoine stable.

Christian Rauch, directeur de Degussa, souligne: «L’or est un actif qui conserve toute sa valeur au fil des générations. Il est synonyme de sécurité, de confiance et de transmission responsable du patrimoine. Cette année, nous avons imaginé quelque chose de spécial avec les calendriers de l’Avent Degussa dans nos succursales: une source d’inspiration pour tous ceux qui souhaitent offrir un cadeau vraiment précieux à Noël.»

Noël, une période inspirante pour des valeurs qui durent

Le calendrier de l’Avent Degussa offre des possibilités de cadeaux très diverses pendant la période qui précède Noël, depuis les petites attentions aux cadeaux de grande valeur. Les métaux précieux peuvent accompagner la famille et les proches pendant longtemps. Degussa permet à ses clients d’offrir des valeurs durables avec des pièces, des lingots et des cadeaux personnalisés dans différentes catégories de prix.

Horaires d’ouverture pendant les fêtes de fin d’année

Nous restons à votre disposition pendant la période de Noël afin que vous puissiez acheter vos cadeaux en toute sérénité. Lundi–vendredi: 9h00 – 17h00

Avec Degussa, offrir des valeurs qui durent n’a jamais été aussi simple: venez nous rendre visite pour vous en convaincre.