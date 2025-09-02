IREX

Stiftungsrat von IREX ernennt Aleksander Dardeli zum President und CEO

Der IREX-Stiftungsrat hat Aleksander (Aleks) Dardeli zum nächsten President und CEO der Organisation ernannt. Er tritt sein Amt am 1. September 2025 an.

Aleks kehrt mit einer kühnen Vision für die Zukunft zu IREX zurück, gepaart mit strategischer Flexibilität und beständiger Führungsstärke, um neue Möglichkeiten zu erschließen und neue Wege für die Zukunft zu ebnen. Als ehemaliger Executive Vice President von IREX leitete er die Expansion der globalen Präsenz der Organisation, förderte Innovationen, stärkte die Managementsysteme und beaufsichtigte die Übernahme von Development Gateway, einem Unternehmen mit ähnlicher Ausrichtung. Er kehrt zu IREX zurück, nachdem er als Chief Operating Officer bei Save the Children tätig war, wo er für Strategie, Planung, Transformationsinitiativen und organisatorische Leistung verantwortlich war.

„Wir freuen uns sehr, Aleks wieder bei IREX begrüßen zu dürfen", sagte David A. Gross, Vorsitzender des Stiftungsrates. „Seine Erfahrung und sein Blickwinkel sind gut geeignet, um die Organisation durch eine sich verändernde Landschaft zu führen. Aleks versteht es, starke Partnerschaften aufzubauen und die Komplexität zu bewältigen, und wir sind zuversichtlich, dass er IREX voranbringen kann."

„Aleks' Rückkehr bringt neue Energie in eine Organisation mit starken Programmen und einem stabilen Team von außergewöhnlich talentierten Fachleuten", fügte Kate Thompson, Interims-CEO, hinzu. „Wir freuen uns auf das nächste Kapitel unter seiner Leitung".

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der internationalen Entwicklung hatte Aleks leitende Positionen bei IBI International, DynCorp International/Casals, dem East-West Management Institute und der International Development Law Organization inne. Seine Arbeit konzentriert sich auf Bildung, Führung und die Stärkung des privaten Sektors und öffentlicher Institutionen in den USA, Schwellenländern und Postkonfliktgebieten – darunter auch die Leitung einer groß angelegten Initiative im Kosovo, deren Ziel es war, staatliche Institutionen auf die Unabhängigkeit vorzubereiten.

Aleks ist ehemaliger Fulbright-Stipendiat, hat sein Studium an der Universität Tirana mit summa cum laude abgeschlossen und verfügt über einen Master-Abschluss der Columbia University sowie einen Juris Doctor der Catholic University of America.

„IREX hat eine lange Tradition darin, Bildungssysteme zu transformieren, Menschen zusammenzubringen, um Probleme zu lösen, und Führungskräfte aus verschiedenen Bereichen zu unterstützen", sagte Aleksander Dardeli. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, unserem Vorstand und unseren Unterstützern weltweit neue Möglichkeiten zu erschließen, innovative Lösungen zu entwickeln und letztendlich nachhaltige Ergebnisse für Amerika und die Gemeinden, mit denen wir zusammenarbeiten, zu erzielen."

INFORMATIONEN ZU IREX:

IREX arbeitet mit Gemeinden und Institutionen in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt zusammen, um Führungspersönlichkeiten auszubilden, junge Menschen zu fördern, Institutionen zu stärken und den Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung und Information zu erweitern und dabei messbare, kostengünstige Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.irex.org.

