Berner Fachhochschule (BFH)

Dr. Roman Merz wird neuer Leiter des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnologie

Per 1. Februar 2025 hat Dr. Roman Merz die Leitung des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnologie am Departement Technik und Informatik der Berner Fachhochschule BFH übernommen. Mit seiner umfassenden fachlichen Expertise und Erfahrung in der Industrie und Wirtschaft wird er die Weiterentwicklung des Fachbereichs aktiv vorantreiben.

Roman Merz bringt eine beeindruckende Karriere mit: Nach seinem Studium der physikalischen Elektronik an der Universität Neuenburg, das er mit dem Prix Omega Étudiant für seine Diplomarbeit abschloss, promovierte er 2009 mit seiner Dissertation zum Thema «Analysis of Low Power, Low Data Rate Ultra Wideband Impulse Radio Systems». Als Postdoc an der EPFL und Entwicklungsingenieur in der Industrie mit diversen Patentanmeldungen eignete er sich einen grossen Erfahrungsschatz in der Forschung und in der Praxis an.

Treiber für die Gestaltung der Energiezukunft

«Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit dem Team den Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnologie weiterzuentwickeln und in der Schweizer Hochschullandschaft mit Themen wie Energiespeichersysteme und Elektromobilität zu positionieren», blickt Roman Merz in die Zukunft. Mit seiner fundierten Erfahrung wird Roman Merz die Schwerpunkte der Elektrotechnik und Informationstechnologie an der BFH ausbauen und neue Akzente setzen, so auch im Bereich nachhaltiger Energielösungen: «Die Welt der Elektrotechnik und Informationstechnologie verändert sich rasant. Wir möchten nicht nur mithalten, sondern diese Entwicklung aktiv gestalten», so Roman Merz. Die BFH Technik und Informatik leistet damit ihren Beitrag zur Förderung einer neuen Generation von Fachkräften, die die Herausforderungen der digitalen und technologischen Transformation meistern und nachhaltige Zukunftslösungen zu bauen vermögen.

Wertvolle Expertise bleibt erhalten

Dr. Roman Merz tritt die Nachfolge von Prof. Martin Kucera an, der den Fachbereich in den letzten Jahren mit grossem Engagement und Weitblick geleitet und weiterentwickelt hat. Martin Kucera wird der BFH Technik und Informatik weiterhin in reduziertem Pensum als Dozent erhalten bleiben. «Wir danken Martin Kucera herzlich für sein jahrelanges Engagement und freuen uns, dass er sein Wissen auch weiterhin an die Studierenden weitergeben wird», bedankt sich Prof. Dr. Raoul Waldburger, Leiter des Departements Technik und Informatik.

Elektrotechnik und Informationstechnologie an der BFH

Forschung und Lehre sind im Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnologie auf die Bedürfnisse der Studierenden sowie der Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft ausgerichtet.

Der Bachelor-Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnologie bietet dabei eine zukunftsorientierte und berufsbefähigende Ausbildung: Studierende wenden ihr Wissen in zahlreichen Projekten direkt in der Praxis an. Der Bachelor-Studiengang bietet die fünf Vertiefungen Electric Mobility, Electrical Energy Systems, Embedded Systems, Automation, Control and Robotics sowie Communication Technologies an, in denen gesellschaftlich und wirtschaftlich relevante Themen wie erneuerbare Energien, effiziente Mobilität, sichere Datennetze und digitalisierte Industriefertigung im Fokus stehen.

Ausführliche Informationen zum Studium und den Berufsperspektiven: bfh.ch/elektro

bfh.ch/elektro Infoveranstaltungen des Bachelors Elektrotechnik und Informationstechnologie: bfh.ch/elektro-info

