Datamaran bringt Datamaran Suite auf den Markt, um die ESG-Strategie ständig zu verbessern

Das neue IROs-Benchmarking-Modul und die Funktion für mehrere Prüfer sorgen für mehr Übersichtlichkeit und strategische Klarheit

Datamaran, der Marktführer im Bereich KI-gestützter Risiko- und Governance-Tools, gab heute die Einführung der Datamaran Suite bekannt - eine leistungsstarke, modulare Plattform, die Unternehmen mit allem ausstattet, was sie für eine stets aktuelle ESG-Strategie benötigen. Die Suite baut auf der Grundlage von Datamaran Core auf und enthält neue Tools für Benchmarking, Governance und Entscheidungsfindung, darunter das mit Spannung erwartete IROs-Benchmarking-Modul. Darüber hinaus hat Datamaran seinen Materialitäts-Workflow mit einer neuen Funktion Multiple Reviewers erweitert.

„Die Datamaran Suite vereint revisionsfähige Materialitätsanalysen mit leistungsstarken Benchmarking- und Collaboration-Tools. Damit können funktionsübergreifende Teams Entscheidungen treffen, die sich direkt in die Vorstandsetage tragen lassen und auf Einblicken in Best Practices, regulatorische Entwicklungen und Trends bei Wettbewerbern basieren.", sagte Marjella Lecourt-Alma, CEO und Mitbegründerin von Datamaran.

Einführung in das IROs-Benchmarking: Die ultimativen Peer Insights

Im Mittelpunkt der erweiterten Funktionen der Suite steht das IROs-Benchmarking, ein neues Modul, mit dem Unternehmen ihre offengelegten Auswirkungen, Risiken und Chancen (IROs) mit denen von Wettbewerbern aus verschiedenen Branchen und Regionen vergleichen können. Diese Informationen ermöglichen die Angleichung an Industrienormen, zeigen Lücken in der Offenlegung auf und stärken die interne Unternehmensführung, indem sie den Führungskräften evidenzbasierte Erkenntnisse liefern.

„Ihre IRO-Offenlegungen spiegeln Ihre strategischen Prioritäten wider", fügte Lecourt-Alma hinzu. „Mit der Datamaran Suite erhalten Unternehmen einen klaren Überblick darüber, wie ihre Angaben aussehen, und, was ebenso wichtig ist, sie erhalten ein skalierbares System, das die Komplexität der heutigen ESG widerspiegelt. Unsere Kunden schätzen die Effizienz, die sich daraus ergibt, dass Wesentlichkeitsprüfung, regulatorische Überwachung und Benchmarking an einem Ort zusammengefasst sind. Gleichzeitig haben wir ein offenes Ohr für diejenigen, die noch mehr maßgeschneiderte Einblicke und spezialisierte Unterstützung wünschen, und darauf bauen wir auf."

Neue Funktion: Multiple Reviewers für erweiterte IRO-Bewertung

Neben dem IRO-Benchmarking hat Datamaran auch ein großes Upgrade seines Materialitätsanalyse-Workflows eingeführt, der Teil von Core und Suite ist: die Funktion Multiple Reviewers.

Diese Erweiterung ermöglicht es Unternehmen, bei der Bewertung von IROs bis zu 25 Prüfer pro Thema zuzuweisen. Durch die Einbeziehung verschiedener interner Perspektiven profitieren Organisationen von gründlicheren und einheitlicheren Bewertungen. Die in die Plattform integrierte Bewertungslogik berechnet automatisch Durchschnittswerte, sobald alle Bewertungen abgeschlossen sind, und liefert so transparente und zuverlässige Ergebnisse für Audit- und Governance-Zwecke.

Der Vorteil der Suite: Eine Plattform, totale Kontrolle

Die Datamaran Suite integriert die KI-gestützten Materialitätsfunktionen von Core mit neuen Governance-Tools, darunter:

Themen-Benchmarking - Verstehen, wie andere Unternehmen ESG-Themen angehen, um die Strategie zu verfeinern

- Verstehen, wie andere Unternehmen ESG-Themen angehen, um die Strategie zu verfeinern Zielsetzung - Entwicklung evidenzbasierter ESG-Ziele, die auf den Erwartungen der Stakeholder basieren

- Entwicklung evidenzbasierter ESG-Ziele, die auf den Erwartungen der Stakeholder basieren Harbor+ Access - Treten Sie einer exklusiven globalen Gemeinschaft von ESG-Fachleuten bei und erhalten Sie Zugang zu regulatorischen Updates, Diskussionsrunden mit Kollegen und mehr.

Alle Module arbeiten innerhalb einer einzigen sicheren Plattform, die den Teams für Nachhaltigkeit, Risiko, Recht und Compliance einen umfassenden Überblick und strategische Klarheit bietet. Datamaran Suite ist ab heute für alle neuen und bestehenden Kunden verfügbar. Um mehr zu erfahren oder eine Demo anzufordern, gehen Sie zu https://www.datamaran.com/datamaran-suite.