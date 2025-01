Naturmuseum Solothurn

Kinder-Workshop "Kleiner, kugeliger Kiesel" im Naturmuseum SO

Kinderanlass

"Kleiner, kugeliger Kiesel"

Mittwoch, 29. Januar 2025, 14-15.30 Uhr

im Naturmuseum Solothurn

Kiesel sind vielfältig: Es gibt sie in rund oder oval, in flach oder kugelig, in gräulich bis rosa oder sogar herzförmig.

Wie der Kieselstein zum Kieselstein wurde, erfährst du in der Sonderausstellung.

Leitung: Joya Müller, Museumspädagogin

Für Menschen ab 7 Jahren, mit Anmeldung über naturmuseum@solothurn.ch oder 032 622 70 21

Naturmuseum Solothurn

Klosterplatz 2

4500 Solothurn

032 622 70 21

www.naturmuseum-so.ch

naturmuseum@solothurn.ch