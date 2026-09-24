Family Business Award / AMAG

Renggli AG remporte le Family Business Award 2026

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Cham (ots)

Le 23 septembre, Renggli AG a reçu le Family Business Award devant quelque 250 hôtes dans le cadre de la remise des prix solennelle qui s'est déroulée au Kursaal de Berne. L'entreprise familiale de Schötz LU illustre parfaitement l'alliance réussie entre construction durable, force d'innovation et responsabilité entrepreneuriale à long terme. C'est grâce à cette combinaison que Renggli AG a convaincu le jury indépendant.

"Renggli AG allie de manière impressionnante courage entrepreneurial, force d'innovation technologique et engagement résolu en faveur du développement durable. L'entreprise familiale montre depuis des décennies que réussite économique et responsabilité sociale peuvent aller de pair. Avec un processus de succession bien pensé et exécuté de manière exemplaire, Renggli fait également preuve d'une grande clairvoyance et donne ainsi des impulsions importantes à l'économie suisse." C'est par ces mots que Karim Twerenbold, président du jury, a rendu hommage à l'entreprise lauréate du Family Business Award de cette année.

L'alliance entre durabilité, innovation et esprit entrepreneurial

Fondée en 1923, l'entreprise de Schötz LU est aujourd'hui dirigée par la cinquième génération de la famille Renggli et emploie environ 270 personnes sur six sites dans toutes les régions linguistiques de Suisse. En tant que prestataire général, Renggli AG accompagne ses projets du développement à la préfabrication industrielle et au montage, en passant par la planification et l'ingénierie. Grâce à des processus numériques basés sur des modèles et à des installations de production ultramodernes, l'entreprise allie efficacité élevée et qualité exceptionnelle tout au long de la chaîne de création de valeur.

Avec sa vision "Nous construisons pour un avenir où il fera bon vivre", Renggli AG suit résolument une voie durable. L'entreprise mise sur des matières premières en bois certifiées, des processus efficaces sur le plan énergétique et des méthodes de construction respectueuses du climat. Parallèlement, elle investit de manière ciblée dans l'innovation et la numérisation afin de poursuivre le développement de la construction en bois et de participer activement à la transition vers un secteur de la construction durable.

L'alliance entre responsabilité écologique, réussite économique et forte culture entrepreneuriale a permis à Renggli AG de devenir la gagnante méritée du Family Business Award 2026.

Outre la gagnante, les deux finalistes, Bühlmann Recycling AG et Welz AG, ont également été récompensées pour leur engagement entrepreneurial exceptionnel. Les deux entreprises familiales incarnent à merveille une réflexion à long terme, le sens de la responsabilité et un fort ancrage dans leurs secteurs respectifs. Ensemble, les trois finalistes soulignent la diversité, la force d'innovation et la pérennité de l'entrepreneuriat familial suisse. Les trois entreprises ont reçu un certificat et une CUPRA Raval entièrement électrique qu'elles pourront utiliser pendant un an. L'entreprise gagnante pourra intégrer durablement le véhicule à sa flotte.

Le Family Business Award fête ses 15 ans: priorité aux entreprises familiales

La distinction de Renggli AG intervient dans une année particulière: en 2026, le Family Business Award fête ses 15 ans d'existence. Depuis son lancement, le prix s'est imposé comme un hommage important aux entreprises familiales qui allient réussite économique, action durable et responsabilité sociale.

Le Family Business Award est décerné par le groupe AMAG depuis 2012. Ce prix rend hommage au fondateur de l'entreprise, Walter Haefner, et récompense les entreprises familiales qui convainquent par leur action durable, leurs valeurs fortes et leur responsabilité entrepreneuriale. Un jury indépendant, présidé par Karim Twerenbold, président du conseil d'administration du groupe Twerenbold Reisen, décide de l'attribution.