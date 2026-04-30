Hostpoint AG

Hostpoint a 25 ans: un quart de siècle dédié à l'Internet suisse

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Rapperswil-Jona (ots)

Il y a 25 ans, une start-up était fondée à Rapperswil-Jona. Depuis, elle est devenue le plus grand fournisseur d'hébergement Web et le principal registraire de domaine de Suisse. En tant qu'entreprise suisse indépendante et gérée par ses propriétaires, Hostpoint est idéalement positionnée et parée pour l'avenir, même à une époque où les exigences en matière de souveraineté numérique augmentent.

Lorsqu'ils ont fondé Hostpoint au printemps 2001, les jeunes entrepreneurs avaient pour ambition de rendre l'hébergement Web plus simple, plus performant, accessible à toutes et tous et abordable. Hostpoint a réussi grâce à cette idée: l'entreprise n'a cessé de croître, elle est devenue le plus grand fournisseur d'hébergement Web et le plus grand registraire de domaines en Suisse et joue depuis lors un rôle majeur pour l'Internet suisse.

L'offre de produits et de services n'a cessé de s'élargir. Outre les domaines clés traditionnellement forts que sont l'hébergement Web et les domaines, Hostpoint s'est également imposée comme fournisseur de solutions de messagerie électronique et de bureautique, d'outils de création de sites Web et d'e-commerce. Parallèlement au développement du portefeuille de produits, l'assistance clientèle personnalisée a toujours occupé une place importante. Avec son assistance gratuite 7 jours sur 7 par e-mail et par téléphone en quatre langues, Hostpoint est le leader de l'assistance clientèle dans le secteur suisse de l'hébergement Web.

Parmi les étapes les plus importantes de l'histoire de l'entreprise, on peut citer le lancement en 2007 du Control Panel Hostpoint, développé en interne, ainsi que la reprise d'une grande partie des anciens clients et clientes de SWITCH en 2015, après que le registraire des domaines .ch a dû cesser ses activités auprès de la clientèle finale. En 2022, Hostpoint a dépassé la barre du million de domaines gérés, un des temps forts de l'histoire récente de l'entreprise.

Un quart de siècle de croissance continue

Même après 25 ans, Hostpoint poursuit sa croissance. L'entreprise gère actuellement plus de 1,3 million de domaines, héberge environ 340 000 sites Web et exploite 800 000 adresses e-mail. Hostpoint emploie environ 130 collaborateurs et collaboratrices sur son site de Rapperswil-Jona (SG). Au cours des cinq dernières années seulement, le nombre de collaborateurs et collaboratrices a augmenté de près de 70%: il y a dix ans on ne comptait que 50 personnes.

De l'avènement des réseaux sociaux et des smartphones aux applications d'IA en passant par la diffusion des services cloud, Internet et les exigences de la clientèle ont fondamentalement changé au cours des 25 dernières années. Hostpoint n'a cessé d'évoluer au cours de cette mutation technologique et de consolider sa position de fournisseur suisse fiable de services cloud.

Aujourd'hui, des thèmes tels que la sécurité, la stabilité, la protection des données et la souveraineté numérique sont plus importants que jamais. Dans le domaine de la messagerie électronique et de la bureautique, Hostpoint enregistre une forte augmentation de la demande car de plus en plus de clientes et clients choisissent volontairement un service de messagerie électronique dont les données sont localisées en Suisse. C'est précisément là que réside l'un des principaux atouts de Hostpoint, qui mise résolument sur sa situation géographique: toutes les données sont stockées sur des serveurs en Suisse et le développement de logiciels, l'assistance et l'administration sont également assurés depuis la Suisse. En tant qu'entreprise gérée à 100% par ses propriétaires et toujours dans des mains suisses, Hostpoint allie indépendance technologique et ancrage local.

Parfaitement positionnée pour l'avenir

Markus Gebert, co-fondateur et CEO de Hostpoint, fait le point: "Le marché suisse de l'hébergement Web a fortement évolué ces dernières années et s'est de plus en plus consolidé. Alors que plusieurs fournisseurs ont été repris par des groupes internationaux, Hostpoint reste indépendante. Nous voulons poursuivre résolument notre chemin, continuer notre croissance et miser à l'avenir sur la qualité, la proximité avec notre clientèle et la fiabilité des infrastructures suisses."

Hostpoint - premier fournisseur suisse de cloud pour l'hébergement, les domaines et les e-mails

Fort de 25 années d'expérience, Hostpoint est le plus grand fournisseur d'hébergement Web et le principal registraire de domaines en Suisse. Hostpoint propose des solutions simples et efficaces de source unique - pour les domaines, les sites Web, les boutiques en ligne et la messagerie électronique. En tant que bureau d'enregistrement de domaines accrédité par l'ICANN, Hostpoint administre plus de 1,3 million de noms de domaines. Avec son infrastructure de pointe et ses serveurs situés en Suisse, Hostpoint garantit quotidiennement un fonctionnement stable de quelque 340 000 sites web suisses et de 800 000 comptes e-mail. La meilleure assistance du secteur fournit un service client gratuit, 7 jours sur 7, personnalisé, compétent et efficace en quatre langues. L'entreprise, gérée à 100% par ses propriétaires, siège à Rapperswil-Jona SG et emploie environ 130 personnes.