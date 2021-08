Porsche Schweiz AG

Update für den Porsche Taycan: mehr Reichweite, mehr Konnektivität, mehr Farben

Stuttgart (ots)

Mit umfangreichen Änderungen starten Taycan und Taycan Cross Turismo ab September ins neue Modelljahr. Dank technischer Optimierungen verbessert sich die Reichweite der Elektro-Sportwagen im Alltag. Weitere wichtige Neuerungen sind die Tiefen-Integration von Android Auto in das Porsche Communication Management (PCM) sowie der Remote Park Assist. Mit diesem neuen optionalen Assistenzsystem lässt sich das Ein- und Ausparken per Smartphone steuern, ohne dass der Fahrer im Auto sitzt. Mit den neuen Optionen "Farbe nach Wahl" und "Farbe nach Wahl Plus" lassen sich nun ausgefallene und persönliche Farbwünsche realisieren: So kann der Taycan jetzt beispielsweise im markentypischen Sternrubin der 90er-Jahre oder in knalligem Acidgrün lackiert werden.

Weitere Informationen sowie Film- und Fotomaterial auf der Porsche-Pressedatenbank unter presse.porsche.ch oder im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de

Taycan-Modelle: Stromverbrauch kombiniert 26,6-20,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0,0 g/km; Energieeffizienzkategorie: A

Taycan Cross Turismo-Modelle: Stromverbrauch kombiniert 26,4-22,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0,0 g/km; Energieeffizienzkategorie: A

Die Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem neuen Messverfahren WLTP ermittelt.