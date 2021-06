Porsche Schweiz AG

Neuer Spitzensportler von Porsche: der Cayenne Turbo GT

Stuttgart (ots)

Porsche krönt die Cayenne-Modellreihe mit einem Spitzensportler: Konsequent auf maximale Längs- und Querperformance abgestimmt, verbindet der neue Cayenne Turbo GT aussergewöhnliche Fahrdynamik mit einem hohen Mass an Alltagstauglichkeit. Die Grundlage für überragende Fahreigenschaften bildet der 471 kW (640 PS) starke Vierliter-V8-Biturbomotor. 67 kW (90 PS) mehr als im Cayenne Turbo Coupé und 850 Nm Drehmoment (plus 80 Nm) verkürzen den Standardsprint auf 3,3 Sekunden (minus 0,6 s), die Höchstgeschwindigkeit steigt auf 300 km/h (plus 14 km/h). Der auch optisch noch sportlicher gezeichnete und ausschliesslich als viersitziges Coupé erhältliche Cayenne Turbo GT tritt serienmässig mit allen verfügbaren Fahrwerksystemen und speziell für ihn entwickelten Performance-Reifen an. Antrieb und Fahrwerk sind eigenständig abgestimmt. Das Resultat ist ein harmonisches Gesamtkonzept mit exzellenten Rundstrecken-Eigenschaften. Den Beweis dafür lieferte Porsche-Testfahrer Lars Kern, indem er die 20,832 km lange Nürburgring-Nordschleife mit dem Cayenne Turbo GT in 7:38,9 Minuten umrundete und damit einen neuen offiziellen SUV-Rekord erzielte.

Der Cayenne Turbo GT ist ab sofort bestellbar und rollt Ende September 2021 zu den Schweizer Händlern. Die Preise beginnen bei CHF 240'900 inklusive Mehrwertsteuer und länderspezifischer Ausstattung. Schweizer Kunden profitieren von einer Garantieverlängerung (2 + 2) sowie von den Inhalten des Porsche Swiss Package.

Weitere Informationen sowie Film- und Fotomaterial auf der Porsche-Pressedatenbank unter presse.porsche.ch oder im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de

Cayenne Turbo GT: Kraftstoffverbrauch kombiniert 14,1 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 319 g/km; Energieeffizienzkategorie: G

Die Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem neuen Messverfahren WLTP ermittelt.