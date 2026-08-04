Graubünden Ferien

3. Netzwerktag «Graubünda wiitsichtig»: Nachhaltige Kommunikation und Ganzjahrestourismus im Fokus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

3. Netzwerktag «Graubünda wiitsichtig»: Nachhaltige Kommunikation und Ganzjahrestourismus im Fokus

Graubünden Ferien veranstaltet am 25. August 2026 in Chur den 3. Netzwerktag «Graubünda wiitsichtig» unter dem Motto «Nachhaltige Kommunikation» und «Ganzjahrestourismus». Die kostenlose Veranstaltung richtet sich an Nachhaltigkeitsverantwortliche von Destinationen und touristischen Betrieben in Graubünden.

Am Vormittag steht authentische Nachhaltigkeitskommunikation im Mittelpunkt. Ein Workshop zeigt, wie echte Veränderungen glaubwürdig vermittelt werden können. Als Premiere werden dazu Ergebnisse aus einer Graubünden-Studie präsentiert. Diese stützt sich auf anonymisierte Nutzerdaten des KI-Tools VERDAI, das Nachhaltigkeitskommunikation auf ihre Glaubwürdigkeit, Regelkonformität und Marketingtauglichkeit überprüft. Betriebe und Destinationen erhalten praxisnah konkrete Ansätze für erfolgreiche Umsetzungen.

Am Nachmittag widmet sich der Netzwerktag dem Ganzjahrestourismus. Ein Impulsvortrag zur «Psychologie der Gästebindung» zeigt, wie Menschen dazu bewegt werden, wiederzukommen und Graubünden das ganze Jahr über zu besuchen. Das Ziel ist, Chancen der Saisonverlängerung touristisch erfolgreich zu nutzen. Ein Workshop beleuchtet Ideen und Möglichkeiten für eigene Strategien.

Ort & Zeit: Dienstag, 25. August 2026, 9.30–16.30 Uhr

Reinhold Würth-Saal, Aspermontstrasse 1, Chur

Anmeldung: www.graubuenden.ch/de/netzwerktag

Deadline: 19. August 2026

Hinweis: Medien sind herzlich zum Netzwerktag eingeladen.

Graubünden Ferien Claudio Daguati, Leiter Nachhaltigkeit +41 (0)81 254 24 78 | claudio.daguati@graubuenden.ch