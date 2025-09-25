ZKONG

ZKONG sorgt mit neuen ESL in Stabform auf der NRF Europe 2025 für Aufsehen

Vom 16. bis 18. September war die erste Ausgabe der NRF Retail's Big Show Europe in Paris ein voller Erfolg und hat fast 500 Unternehmen aus dem Bereich Einzelhandelstechnologie zusammengebracht. Die Veranstaltung hat nicht nur gezeigt, wie einflussreich die NRF weltweit ist, sondern auch, wie sich der Einfluss der Einzelhandelstechnologie von Nordamerika über den asiatisch-pazifischen Raum bis nach Europa und den globalen Markt ausbreitet.

ZKONG hat auf der NRF Europe 2025 sein komplettes Angebot an Smart-Display-Lösungen gezeigt und damit verdeutlicht, wie seine Teams vor Ort und seine durchgängigen Produktlösungen stärkere Verbindungen in der globalen Smart-Retail-Landschaft schaffen.

Intelligente Kommunikation im Einzelhandel

Der Einzelhandel in Europa geht derzeit in eine neue Phase, die von Digitalisierung und Nachhaltigkeit geprägt ist, wo Kundenerlebnis, operative Effizienz und umweltfreundliche Praktiken sehr wichtig geworden sind. Smart Displays sind jetzt ein wichtiges Tool, um die Kundenbindung und die Markenpräsenz zu verbessern.

Auf der Messe hat ZKONG eine ganze Reihe von smarten Lösungen für den Einzelhandel gezeigt, darunter elektronische Regaletiketten (ESLs) mit E-Paper-Technologie und dynamische LCD-Displays. Von der Preisgestaltung und Werbung bis hin zum Merchandising und Brand Storytelling – die Angebote von ZKONG zeigen ihre Vision „Bessere Verbindungen durch smarte Display-Lösungen".

ESL: Erhältlich in Größen von 1,5 bis 13,3 Zoll, mit flexiblen Optionen für die unterschiedlichen Anforderungen an Preis- und Informationsanzeige.

LCD-Displays: Wir liefern ansprechende, dynamische Bilder, die eine vielseitigere Kommunikation im Laden und wirkungsvolle Marketingkampagnen ermöglichen.

Zusammen ermöglichen diese Technologien den europäischen Einzelhändlern einen effizienteren und nachhaltigeren Ladenbetrieb.

Start der Arrow Serie: Neuausrichtung der Kommunikation im Einzelhandel

Die neuen ESLs in Stabform von ZKONG – die Arrow-Serie – feiern ihr Debüt in Europa und revolutionieren die Regalbeschriftung jenseits des traditionellen Modells „eine SKU, ein Etikett". Die Arrow Serie ist in den Größen 30, 45 und 60 cm erhältlich und vereinheitlicht Produktinformationen über ganze Regalreihen hinweg, wodurch der Platz optimiert und eine einheitliche visuelle Präsentation gewährleistet wird – ideal für Einzelhandelsumgebungen mit hoher Dichte.

Mit seiner ultraschlanken All-in-one-Struktur mit modularer Erweiterung vereinfacht Arrow die Installation und reduziert die Wartungskosten. Das vierfarbige E-Paper-Display ermöglicht es Einzelhändlern, Hintergründe und Vorlagen sofort zu wechseln und so Preise, Sonderangebote und Produktmerkmale wirkungsvoller hervorzuheben.

Über die Cloud-Plattform von ZKONG können Einzelhändler mehrere SKUs mit Scannen-und-Binden, Drag-and-drop-Bearbeitung und Echtzeit-Vorlagenaktualisierungen verwalten und so die perfekte Balance zwischen betrieblicher Effizienz und intuitiver Verwaltung finden.

Globale Reichweite, lokale Kompetenz

Die Teilnahme von ZKONG an der NRF Europe 2025 unterstreicht nicht nur die Innovationskraft des Unternehmens im Bereich intelligenter Hardware- und Display-Lösungen, sondern auch seine wachsende globale Präsenz. Seit der Gründung seiner europäischen Tochtergesellschaft in Düsseldorf im Jahr 2024 hat ZKONG ein solides Servicenetzwerk in der gesamten EU aufgebaut, das schnellen, lokalisierten Vertrieb und technischen Support bietet.

Mit Blick auf die Zukunft wird ZKONG weiterhin mit lokalen Partnern zusammenarbeiten, um das volle Potenzial des intelligenten Einzelhandels in Europa auszuschöpfen. Das Unternehmen strebt an, durch die systemübergreifende Integration von E-Paper und anderen Display-Technologien effizientere und nachhaltigere Einzelhandelsprozesse zu fördern und gemeinsam mit globalen Einzelhandelspartnern eine neue digitale Zukunft zu gestalten.

Informationen zu ZKONG

ZKONG ist ein globaler Anbieter von intelligenten Einzelhandels- und IoT-Lösungen, der sich auf elektronische Regaletiketten (ESL), LCD-Smart-Displays und Cloud-Plattformsysteme spezialisiert hat. Weitere Informationen finden Sie unter: www.zkong.com

