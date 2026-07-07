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Unsere Wege sind für alle da: Nino Schurter wirbt für Fairtrail Graubünden

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Unsere Wege sind für alle da: Nino Schurter wirbt für Fairtrail Graubünden

Graubünden Ferien und Nino Schurter haben die Zusammenarbeit um zwei Jahre verlängert: Die touristische Marketingorganisation und der frühere Mountainbike-Profi machen für Fairtrail Graubünden weiterhin gemeinsame Sache. Schurter tritt in einer neuen Fairtrail-Kampagne auf, die für Respekt und Toleranz auf Wanderwegen und Trails wirbt.

Die gemeinsame Nutzung der Bündner Wander- und Bikewege funktioniert mehrheitlich respektvoll und konfliktarm. Dies belegen Umfragen und Auswertungen des Kantons (siehe dazu Medienmitteilung vom 26.02.2026). Fairtrail Graubünden bildet die Basis dazu. Seit 2019 sensibilisiert die Kampagne in Graubünden für ein respektvolles Miteinander in den Bergen und neu auch explizit für rücksichtsvolles Verhalten gegenüber Flora, Fauna sowie Alp- und Forstwirtschaft.

Schurter tritt auch 2026 und 2027 auf

Mit von der Partie ist Nino Schurter. Schon zu seiner aktiven Weltcup-Zeit trat der Bündner MTB-Profi als Testimonial für Fairtrail Graubünden auf. Nun haben Schurter und die touristische Marketingorganisation Graubünden Ferien die Zusammenarbeit für das Projekt Fairtrail Graubünden um zwei Jahre verlängert. Auch 2026 und 2027 wirbt Schurter als prominenter Botschafter unter Bikenden und Wandernden für Respekt und Toleranz.

«Ich freue mich, weiterhin Teil der Fairtrail-Bewegung zu sein, damit das weite Wegnetz in den Bündner Bergen auch für kommende Generationen frei bleibt», so Schurter. Für Martin Vincenz, CEO von Graubünden Ferien, ist die Kooperation ein Glücksfall: «Nino Schurter ist oft zuhause in den Bergen unterwegs und anzutreffen. Dies nicht nur auf dem Bike. Er ist für Fairtrail der authentische und sympathische Botschafter, den alle kennen», sagt Vincenz.

Neue Clips erschienen

Die neue Fairtrail-Kampagne trägt die Botschaft «Unsere Wege sind für alle da». In kurzen Videoclips ist Nino Schurter als rücksichtsvoller Biker und Wanderer in den Bündner Bergen zu sehen. Schurter lebt vor, wie durch korrektes Verhalten ein friedliches Miteinander und ein schonender Umgang mit der Natur möglich sind. Dabei ist es ganz einfach, was auch im neuen Slogan zum Ausdruck kommt: «Fairtrail – Isch jo logisch!»

Projektträgerin von Fairtrail ist das Tiefbauamt Graubünden als Fachstelle Langsamverkehr. Das Projekt wird von allen relevanten Ämtern und kantonalen Interessensvertretungen sowie auch der Fachorganisation Wanderwege Graubünden unterstützt. Dabei wird die gemeinsame Überzeugung geteilt, dass heute wie auch in Zukunft Sensibilisierung besser ist als Verbote. Eine gelebte Koexistenz ist im Grundsatz die beste Lösung. Diese Haltung kommt an: Unterdessen wird das Fairtrail-Projekt auch in anderen Kantonen umgesetzt.

Weitere Informationen und Verhaltensregeln: https://www.graubuenden.ch/de/fairtrail

Hinweis an die Medien: «Fairdinands» begleiten

Eine zentrale Rolle bei der Sensibilisierung im Auftrag von «Fairtrail Graubünden» spielen die «Fairdinands». Über 30 dieser Fairtrail-Botschafterinnen und -Botschafter waren 2025 auf den Wegen präsent und vermittelten die Fairtrail-Haltung direkt vor Ort. Während 68 Einsatztagen in verschiedenen Bündner Regionen führten sie rund 6000 Gespräche mit Bikenden, Wandernden, Spazierenden etc. Auch in diesem Sommer und Herbst sind die «Fairdinands» wieder in Graubünden anzutreffen. Medienschaffende sind herzlich eingeladen, die «Fairdinands» auf einem Einsatz zu begleiten.

Graubünden Ferien Thalia Wünsche, Senior Managerin PR thalia.wuensche@graubuenden.ch Tel. +41 (0)81 254 24 32