Graubünden Ferien

«Alle laufen lang»: Neue App von Graubünden Ferien für noch mehr Langlaufspass

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

«Alle laufen lang»: Neue App von Graubünden Ferien für noch mehr Langlaufspass

Wer sammelt diesen Winter am meisten Steinböcke und Kilometer auf Bündner Langlaufloipen? Die neue App «Alle laufen lang» von Graubünden Ferien macht «Bock» auf noch mehr Loipenabenteuer und ist ein praktischer Wegbegleiter für alle Langlauffans.

Unter dem Motto «Alle laufen lang» haben Tausende Langlaufbegeisterte in den vergangenen Wintern Challenges in der grössten Langlaufregion der Schweiz gemeistert. Rechtzeitig auf den Winter 2024/25 hin ist die neue gleichnamige App von Graubünden Ferien erschienen. Mit noch mehr Inspiration zu den Loipenregionen, Informationen zum Angebot vor Ort und natürlich mit einem Sammelspiel lädt die App dazu ein, noch mehr Langlauftage in Graubünden zu verbringen. Besonders profitiert, wer neu dabei ist: Tipps sorgen für einen gelungenen Einstieg in den Langlaufsport.

Vom Holz-Bock bis zum Diamant-Bock

Bei der Challenge «Alle laufen lang» geht es darum, während der Wintersaison möglichst viele Loipenkilometer und virtuelle Steinböcke in den Top-5-Langlaufdestinationen Davos Klosters, Disentis Sedrun, Engadin, Engadin Samnaun Val Müstair und Lenzerheide zu sammeln. Man kann dies gemeinsam oder alleine tun. Einzige Voraussetzung ist, dass man sich nach dem Download der App «Alle laufen lang» und der persönlichen Registrierung als Team zusammenschliesst (mindestens zwei, maximal vier Personen pro Gruppe).

Legt das Team los, gibt es für jede erfüllte Challenge einen virtuellen Steinbock – vom Holz-Bock für den ersten Langlauftag der Saison bis hin zum Diamant-Bock für 20 Langlauftage. Die Spielemacher von Graubünden Ferien haben sich für die neue Saison viele Neuheiten einfallen lassen: So gibt es auch Trophäen für besonders sportliche Leistungen, wie den Bergsteiger-Bock für 500 Höhenmeter, oder für Loipenabenteuer in der Gruppe, wie den Freunde-Bock für durchschnittlich 100 Loipenkilometer pro Teammitglied.

Langlaufferien zu gewinnen

Alle bis Ende März 2025 zurückgelegten Strecken und sämtliche gesammelten Steinböcke zählen. Es gewinnt, wer teilnimmt. Denn Langlaufen an der frischen Bündner Bergluft fördert die persönliche Fitness und das körperliche und mentale Wohlbefinden. Mit etwas Glück winkt zusätzlich ein Wettbewerbspreis, verlost werden unter anderem Langlaufferien in Graubünden. Alle Informationen zur App und zur Team-Challenge im Winter 2024/25 unter: www.allelaufenlang.ch. Die App «Alle laufen lang» ist verfügbar im Apple App und Google Play Store.

Graubünden Ferien Luzi Bürkli Leiter Unternehmenskommunikation Tel. +41 81 254 24 35 Mobil +41 79 938 93 33 luzi.buerkli@graubuenden.ch