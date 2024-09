Graubünden Ferien

Medieneinladung zum graubünden Tourismustag 2024 in Arosa

Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit im Tourismus: Diesen beiden Trendthemen ist der graubünden Tourismustag vom 2. und 3. Oktober 2024 in Arosa gewidmet. Fach- und Führungskräfte aus der Tourismus- und Tech-Branche geben am Branchenanlass von Graubünden Ferien Einblick in neue Strategien und teilen erprobte Praxistipps.

In Arosa vertreten sind unter anderem die Unternehmen Google, Patagonia und Heartprint sowie die Organisationen Schweizer Tourismus-Verband, Made in Bern und Tirol Werbung. Expertisen aus der Lehre und Forschung steuern die Universität St. Gallen (HSG) sowie die Fachhochschule Graubünden (FHGR) bei. Die Teilnehmenden werden darin unterstützt, den Bündner Tourismus zukunftsfähig zu gestalten und das Gästeerlebnis weiter zu verbessern.

Exklusiv wird Schweiz Tourismus den neuen Tourismus Monitor Schweiz (TMS) vorstellen. Es handelt sich dabei um die grösste nationale Gästebefragung. Die Erhebung deckt eine grosse Breite an Themen ab, von den Bedürfnissen und der Zufriedenheit der Gäste bis hin zu touristischen Stärken und Schwächen. Das vollständige Programm ist aufgeschaltet unter https://www.graubuenden.ch/de/tourismustag.

