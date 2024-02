FreezeM

FreezeM erhält 14,2 Mio. US-Dollar in Serie A zur Beschleunigung der Marktexpansion in der Insektenproteinindustrie

Nahshonim, Israel (ots/PRNewswire)

Modernste Biotechnologie, die sich auf die Vermehrung der Schwarzen Soldatenfliege konzentriert, ermöglicht neue Horizonte in der Produktion von Insektenproteinen

FreezeM, ein bahnbrechendes Biotechnologieunternehmen der Agrartechnologie, das Breeding-as-a-Service (BaaS) für Proteinfabriken der Schwarzen Soldatenfliege (Black Soldier Fly, BSF) anbietet, gab heute den Abschluss einer Serie-A-Finanzierung in Höhe von 14,2 Millionen US-Dollar bekannt. Die Finanzierungsrunde wurde von einer Gruppe erfahrener Industrieinvestoren und dem renommierten European Innovation Council Fund (EIC Fund) zusammen mit den bestehenden Investoren und Partnern von FreezeM geleitet. Die Finanzierung wird verwendet, um das Wachstum des Netzwerks der Züchtungszentren des Unternehmens zu beschleunigen und seine neuartigen Lösungen in großem Maßstab zu vermarkten, um der schnell wachsenden Marktnachfrage gerecht zu werden.

FreezeM zielt darauf ab, die BSF-Vermehrung zu vereinfachen und die Proteinausbeute zu erhöhen, indem es sein PauseM®-Produkt an BSF-Proteinproduzenten liefert Damit will das Unternehmen einen Markt erschließen, der laut einer Prognose von Meticulous Research ein Volumen von 3,96 Milliarden US-Dollar aufweist. Diese Innovation spielt eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Produktionskapazitäten für Insektenproteine in der Vieh- und Heimtiernahrung bei gleichzeitiger Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft, der Erhaltung wertvoller globaler Anbauflächen und der Verringerung der Meeresverschmutzung.

Die BSF-Züchtung ist traditionell ein großer Engpass in der industriellen Produktion von Insektenproteinen und erfordert besondere Bio-Expertise, um die inhärenten Instabilitäten der Kolonien und technologische Lücken zu schließen. Zwar gibt es zahlreiche technische Standardlösungen für die Aufzucht und Verarbeitung, doch die Herausforderungen der Zucht lassen sich nicht allein mit Maschinen bewältigen. Die Entwicklung der Insektenzuchtindustrie verläuft ähnlich wie die anderer etablierter Marktsegmente in der Landwirtschaft, nämlich in Richtung Spezialisierung und Segmentierung der Lieferkette. PauseM® wurde entwickelt, um die grundlegenden Herausforderungen der Insektenzucht zu bewältigen und unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen. Durch die Beseitigung dieser Branchenbeschränkungen fördert PauseM® nicht nur das Wachstum des Sektors, sondern erleichtert auch die Skalierung der globalen Insektenproteinindustrie.

PauseM® ist ein gebrauchsfertiges Produkt, das im Lebenszyklus „pausierte" BSF-Neugeborene mit einer verlängerten Haltbarkeit von 14 Tagen und gleichbleibend hohen Überlebensraten von über 90 % enthält. PauseM® wird an BSF-Proteinanlagen weltweit geliefert, vor Ort gelagert und je nach Produktionsbedarf flexibel eingesetzt. Diese Technologie ebnet den Weg für ein neues entkoppeltes BSF-Proteinproduktionsmodell, bei dem zum ersten Mal in der Insektenzucht die Zuchtphase von der Aufzucht- und Verarbeitungsphase getrennt wird. Der Einsatz von PauseM® als ausgelagerte, fortlaufende Züchtung ermöglicht eine höhere Effizienz in der Proteinproduktion, reduziert Opex und Capex und ermöglicht eine nahtlose Skalierbarkeit.

FreezeM nimmt die Hürde der Züchtung aus der Gleichung, rationalisiert die Produktion von Insektenproteinen und macht sie effizienter und zugänglicher für neue nd erfahrene Marktteilnehmer. Mit dem neu eingeführten Modell der entkoppelten Proteinproduktion wird erstmals in der Insektenzucht die Zuchtphase von der Aufzucht- und Verarbeitungsphase getrennt. Das Unternehmen liefert PauseM® derzeit weltweit an kleine bis große BSF-Proteinfabriken.

„Die aktuelle Finanzierungsrunde wird FreezeM in die Lage versetzen, unsere Technologie weltweit in großem Umfang einzusetzen und das Wachstum unserer Züchtungszentren in Europa und Israel zu beschleunigen und damit die erfolgreiche kommerzielle Expansion voranzutreiben. Unsere Technologie befreit den Insektenmarkt von seinen Fesseln und wird den Markt für Insektenproteine dazu bringen, sein wahres Potenzial auszuschöpfen", sagte Dr. Yuval Gilad, Mitbegründer und Geschäftsführer von FreezeM.

Informationen zu FreezeM

Das Unternehmen wurde im Jahr 2018 als Spin-off des Weizmann Institute of Science von den drei Institutsabsolventen Yoav Politi, Idan Alyagor und Yuval Gilad gegründet. FreezeM hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Insektenzucht durch neuartige Züchtungslösungen für die aufstrebende BSF-Industrie einfach und zugänglich zu machen. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen mehrere biotechnologische Durchbrüche zur Verbesserung der nachhaltigen, rationellen Produktion von Insektenproteinen entwickelt. FreezeM erhielt mehrere prestigeträchtige Zuschüsse von der Europäischen Kommission und der israelischen Innovationsbehörde und beteiligte sich an führenden Innovationskonsortien in Europa und Israel.

