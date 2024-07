Piramal Pharma Limited gibt konsolidierte Ergebnisse für Q1GJ25 bekannt

Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) (Vertragliche Entwicklungs- und Herstellungsorganisation) : • Erste Anzeichen für eine Belebung der Biotech-Finanzierung und eine Zunahme der Kundenanfragen und -besuche, insbesondere für differenzierte Angebote. Benötigt ein paar konsistentere Quartale, um den Aufschwung zu etablieren • Anhaltende Dynamik des Auftragseingangs, insbesondere bei der patentgeschützten kommerziellen Fertigung • Verbesserung der Nachfrage nach unserem Geschäft mit generischen Wirkstoffen im Vergleich zum Vorjahr • Verbesserte Rentabilität durch gesundes Umsatzwachstum, besseren Geschäftsmix und Initiativen zur Kostenoptimierung • Beibehaltung unserer Qualitätsbilanz mit erfolgreichem Abschluss der USFDA-Inspektionen in unserer Anlage in Lexington mit einem EIR und der PPDS-Anlage ohne Beanstandungen • Künftige Investitionen sind auf die Vorliebe der Kunden für integrierte Dienstleistungen ausgerichtet, insbesondere in den differenzierten Bereichen ADC, Peptide und patentgeschützte Wirkstoffentwicklung und -herstellung • Kundenorientierter Ansatz zur Förderung von Cross-Selling-Möglichkeiten an den weltweiten Standorten Complex Hospital Generic (CHG) (Komplexe Generika für Krankenhäuser) • Robuste Nachfrage nach Sevofluran und Isofluran in den USA und in Schwellenländern wie Asien, Europa und im Rest der Welt, teilweise ausgeglichen durch niedrigere Preise für Sevofluran in den USA • Kapazitätserweiterung für Inhalationsanästhesie auf dem richtigen Weg, um die wachsende Nachfrage zu decken. Erwartete Kommerzialisierung im GJ26 • Wachstum im Bereich Intrathekal durch Neukundenakquise. Weiterhin führender Marktanteil bei intrathekalem Baclofen in den USA • Wir sehen eine positive Entwicklung bei den Lieferungen unseres externen Vertragsherstellers für injizierbare Schmerzmittel. Gezielte Anstrengungen zur weiteren Stärkung der Lieferkette • Investitionen in die Erweiterung des Portfolios - Entwicklung von Spezialprodukten und Unterzeichnung von Lizenzvereinbarungen • Arbeit an mehreren Initiativen zur Kostenoptimierung und Produktivitätssteigerung in den Bereichen Beschaffung, Fertigung, Vertrieb und operative Exzellenz India Consumer Healthcare (ICH) (Gesundheitsprodukte für Verbraucher Indien) • 7 neue Produkte und 10 neue SKUs im Q1GJ25 in unser Portfolio aufgenommen • Weitere Investitionen in Medien- und Handelsausgaben, um das Wachstum der Power Brands zu fördern. Der Umsatz unserer Power Brands stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 um 19 % gegenüber dem Vorjahr und trug zu 48 % des ICH-Umsatzes bei. • Aufnahme von CIR (Pflegemarke für die Geriatrie) in unsere Liste der Power Brands, die nun aus Little's, Lacto Calamine, Polycrol, Tetmosol, i-range und CIR besteht • E-Commerce wuchs im Q1GJ25 um 37 % im Vergleich zum Vorjahr • Wir wollen unsere Reichweite auf den allgemeinen Handel ausdehnen und verstärken unsere Präsenz in alternativen Vertriebskanälen wie E-Commerce und modernem Handel.