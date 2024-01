Hamilton International Ltd

Hamilton - Neuen Khaki Aviation Pilot Kollektion

In der neuen Khaki Aviation Pilot Kollektion von Hamilton trifft Abenteuer auf Präzision

Seit über einem Jahrhundert vertrauen Piloten im Cockpit auf Uhren von Hamilton. Bereits im Jahr 1918 fiel die Wahl auf Hamilton Uhren, als es darum ging, die ersten Flugzeiten der US-amerikanischen Luftpost zwischen New York und Washington, D.C. zu stoppen. Und auch heute noch nehmen die Zeitmesser von Hamilton eine absolute Spitzenposition ein, was zukunftsweisende Fliegeruhren angeht. Mit der Einführung von sieben neuen Modellen in die Khaki Aviation Pilot Kollektion verbinden wir nun unsere langjährige Geschichte der Zeitmessung in der Luft mit unserer Leidenschaft für Abenteuer.

CELINE DALBY

Marketing Specialist Swiss Market & International I +41 32 321 49 19

HAMILTON INTERNATIONAL Ltd.