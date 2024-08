Das grosse Bündner Wettschlafen: «Pfuusa» unter freiem Himmel

Graubünden Ferien

In der Gemeinde Obermutten im Schweizer Ferienkanton Graubünden hat die erste «patgific»-Meisterschaft im Wettschlafen stattgefunden. Die besten Schlafmützen traten unter freiem Himmel gegeneinander an.

In Graubünden sind nicht nur die Tage, sondern auch die Nächte «patgific» (Rätoromanisch für gemütlich, ruhig und entspannt). «Die gute Luft, die nicht vorhandene Lichtverschmutzung und die unzähligen Möglichkeiten, sich tagsüber gesund auszupowern, sorgen nachts für einen richtig guten Schlaf», erklärt Marc Held, Leiter Campaigns von Graubünden Ferien. Wer ein Profi im Schlafen und Erholen ist, dies wurde in der ersten Bündner Wettschlaf-Meisterschaft in der Gemeinde Obermutten festgestellt.

Am Wettschlafen, das in der Nacht auf heute (auf den 17. August) unter freiem Sternenhimmel durchgeführt wurde, massen sich zehn Teilnehmende unter anderem in den Kategorien Sprintschlafen (Wer schläft am schnellsten ein?) und Ausdauerschlafen (Wer schläft am längsten?). Damit nicht geschummelt werden konnte, kamen modernste Sleep Tracker zum Einsatz. Bei der Durchführung des Events konnte Graubünden Ferien zudem auf namhafte Partner zählen: Matratzenhersteller Bico sponserte die Betten, der Schweizer Brand Schlossberg die Bettwäsche dazu, und das Bündner Modelabel Muntagnard lieferte die Wettkampf-Pyjamas.

Interessierte Schlafmützen konnten sich im Vorfeld um eine Teilnahme und um ein freies Bett bewerben. Gewonnen hat das Wettschlafen Lukas Spichtig aus Zürich. Mit einer beeindruckenden Schlafdauer von 8 Stunden und 20 Minuten und einer überdurchschnittlich langen Tiefschlafphase hat er die erste patgific-Meisterschaft gewonnen. Als Preis erhielt er eine goldene Schlafmütze mit der Aufschrift «Schlaf-Champion 2024». Wer sich selbst davon überzeugen möchte, dass man in der Naturmetropole der Alpen besser schläft, der findet unter https://www.graubuenden.ch/de/wettschlafen Tipps und Angebote für einen Ferienaufenthalt. An gleicher Stelle sind weitere Informationen zur Meisterschaft aufgeschaltet.

