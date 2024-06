Graubünden Ferien

Glacier Bike Tour: Neues Radtouren-Highlight quer durch die Schweiz

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Glacier Bike Tour: Neues Radtouren-Highlight quer durch die Schweiz

Mit der Glacier Bike Tour ist in der Schweiz ein neues Radtouren-Highlight entstanden, das speziell für E-Bike-Touren geeignet ist. Die 10 Etappen führen entlang der Strecke des ikonischen Glacier Express – dem langsamsten Schnellzug der Welt – von St. Moritz über Andermatt nach Zermatt einmal quer durch die Schweiz. 370 Kilometer und 9500 Höhenmeter werden dabei zurückgelegt, drei Pässe überquert, drei Kantone durchquert. Das Projekt ist eine Kollaboration von Graubünden Ferien, Andermatt-Urserntal Tourismus und Valais/Wallis Promotion und schafft ein einzigartiges Erlebnis über die Grenzen hinweg.

Speziell für E-Bike-Tourenfans

Die Glacier Bike Tour ist weder ein traditioneller Fernradweg noch die übliche Transalp. Vielmehr wurde die Strecke für die neue Zielgruppe der E-Bike-Tourenfahrenden entwickelt. Kaum eine andere Radkategorie hat in den vergangenen Jahren so einen Zuwachs erfahren wie die kraftvollen, komfortablen E-Bikes. Die Glacier Bike Tour-Strecke mit ihrer Mischung aus Schotter, Asphalt und einfachen Pfaden eignet sich perfekt für die neuen E-Bikes. Auch die Etappenlänge von 3-4 Stunden ist adaptiert auf Tourenfans, die das sportliche Erlebnis mit der Entdeckung von Natur und Kultur, von Land und Leuten sowie von kulinarischen Genüssen verbinden möchten.

Eine Tour der Kontraste

Der Glamour von St. Moritz und die Authentizität des Matterhorns als Wahrzeichen der Schweiz. Die Quelle des Rheins und der Ursprung der Rhone. Malerische Dörfer und monumentale Kunstwerke. Hohe Weinberge und kleine Nusstorten, ein gewaltiger Bergsturz und über vierzig Viertausender. Die Glacier Bike Tour ist wohl eine der abwechslungsreichsten Alpentouren und macht die Natur- und Kulturlandschaften der Schweiz in all ihrem Reichtum erlebbar. «Unsere Regionen komplementieren sich. Dank der Glacier Bike Tour können E-Bike-Tourenfahrende die Vorzüge mehrerer Kantone auf einer Reise geniessen», betont Thomas Christen, Direktor der Ferienregion Andermatt. Partner Eurotrek bietet die Glacier Bike Tour in drei Varianten mit Gepäcktransport an.

Ein massgeschneidertes Erlebnis über Kantonsgrenzen hinweg

Die Zusammenarbeit zwischen Graubünden Ferien, Andermatt-Urserntal Tourismus und Valais/Wallis Promotion für die Glacier Bike Tour symbolisiert den gemeinsamen Willen, auf die Bedürfnisse eines sich rasch entwickelnden Marktes zu reagieren und eine massgeschneiderte Lösung für die wachsende Community der E-Bike-Enthusiasten zu bieten. «Wir werden oft als konkurrierende Regionen betrachtet, aber nur wenn wir uns zusammenschliessen, können wir Bedürfnissen der Schweizer oder internationalen E-Bike-Fans besser entsprechen», kommentiert Damian Constantin, Direktor von Valais/Wallis Promotion. «Die Menschen, die bei uns übernachten, interessieren sich nicht für Grenzen zwischen Tourismusregionen. Daher war es an der Zeit, dass wir uns vereinen, um ihnen ein umfassendes Erlebnis zu bieten», fügt Martin Vincenz, CEO von Graubünden Ferien, hinzu.

Ein Meilenstein im Schweizer Fahrradtourismus

Diese einzigartige Partnerschaft hebt die Bedeutung des E-Bikes in der touristischen Promotion der Schweiz hervor und unterstreicht das Engagement, unvergessliche Erlebnisse in der Schweizer Berglandschaft zu ermöglichen. Martin Nydegger, Direktor von Schweiz Tourismus, unterstreicht die Bedeutung eines solchen überregionalen Angebots: «Die Glacier Bike Tour ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, der Welt die abwechslungsreichen Bike-Destinationen zu präsentieren. Dieses neue Angebot ergänzt den Katalog der regionalen Routen, die von jeder Region angeboten werden, perfekt und trägt zur internationalen Attraktivität der Schweiz bei.» Durch die Bündelung ihrer Kräfte und Ressourcen haben Graubünden Ferien, Andermatt-Urserntal Tourismus und Valais/Wallis Promotion eine neue Dimension der Zusammenarbeit erreicht, die den Weg für zukünftige innovative Projekte ebnen könnte.

Weitere Informationen: https://glacierbiketour.ch/

Graubünden Ferien Luzi Bürkli, Leiter Unternehmenskommunikation luzi.buerkli@graubuenden.ch Tel. +41 79 938 93 33

Valais/Wallis Promotion presse@valais.ch Tel. +41 27 327 36 13

Andermatt-Urserntal Tourismus info@andermatt.swiss Tel. +41 41 888 71 00