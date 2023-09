Huawei

Huawei treibt die intelligente Gesundheitsversorgung mit der innovativen Digital Medical Technology Solution voran

Shanghai (ots/PRNewswire)

SHANGHAI, 25. September 2023 /PRNewswire/-- Während der Huawei Connect 2023 hielt Huawei den ersten intelligenten Gesundheitsgipfel zum Thema „Aufbau einer digitalen Gesundheitsgemeinschaft zur Beschleunigung intelligenter Gesundheitsversorgung" ab. Huawei hat die Digital Medical Technology Solution veröffentlicht, um die Gesundheitsbranche zu unterstützen.

Zhao Yixin, General Manager der Bildungs- und Gesundheitsbranche des globalen öffentlichen Sektors von Huawei, hielt eine Rede mit dem Titel „Intelligenz rekonstruiert die zukünftige Gesundheitsversorgung, Innovation stärkt die digitale Gesundheit." Huawei konzentriert sich auf Intelligenz im Gesundheitswesen und setzt sich für die Überwindung digitaler Grenzen und die Entwicklung innovativer Lösungen für das Gesundheitswesen ein, um eine qualitativ hochwertige Entwicklung der Gesundheitsbranche zu ermöglichen.

Digitale Medizintechnologie ermöglicht eine präzise und effiziente Gesundheitsversorgung

Die Digital Medical Technology Solution von Huawei baut eine einheitliche Architektur auf, die auf Cloud Computing, Big Data und KI basiert und medizinische Bildgebungsdienste in Krankenhäusern auf der ganzen Welt unterstützt. Sie verfügt über fünf Hauptfunktionen, nämlich krankenhausweite Datenkonvergenz, Multiprotokoll und kopierfreie, verlustfreie Komprimierung, SmartCache 2.0 AI Prefetch und Zusammenarbeit im Videonetzwerk. Über 1000 Bilder und pathologische Schnitte können in Sekundenschnelle angezeigt werden, was 30 % des Speicherplatzes und 70 % des Platzes im Geräteraum spart. Sie hilft außerdem, präzise, effiziente und konsistente Bildlese- und Diagnosedienste bereitzustellen.

Diese Lösung wurde erfolgreich im Projekt der regionalen medizinischen Bildgebungsplattform des Longgang District Health Bureau, Shenzhen, implementiert. Dank dieser Plattform haben 12 Krankenhäuser im Distrikt Longgang Zugang zur Vernetzung und können medizinische Bilddaten austauschen. Sie haben mit einem Klick Zugang zu Bildgebungsberichten und profitieren von der gegenseitigen Anerkennung der Untersuchungsergebnisse in Krankenhäusern. Die Daten werden vollständig genutzt, um die Patienten effizienter zu versorgen, und die regionalen Ressourcen für die Bildgebung werden sinnvoller verteilt.

Huawei treibt seine Innovationen und Investitionen im Bereich der intelligenten Gesundheitsversorgung weiter voran. Bisher hat Huawei über 5000 Krankenhäuser und Forschungseinrichtungen in über 90 Ländern und Regionen bedient und hat mehr als 3300 Ökosystempartner.

Weitere Informationen zu Huaweis intelligenten Gesundheitslösungen finden Sie auf https://e.huawei.com/en/industries/healthcare.

