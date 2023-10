Graubünden Ferien

Hospitality Pop-up Academy: Neue Kurse für Hotel- und Gastrobetriebe

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hospitality Pop-up Academy: Neue Kurse für Hotel- und Gastrobetriebe

Graubünden Ferien lanciert in Zusammenarbeit mit der SHS Academy neue Hospitality-Kurse. In Flims, St. Moritz und Lenzerheide finden Weiterbildungen für Mitarbeitende von Hotel- und Gastronomiebetrieben als auch für Ferienwohnungsvermietende zu den Themen Revenue Management und digitales Marketing statt.

Mit eintägigen Schulungen im November und Dezember 2023 wird die Hospitality Pop-up Academy in Flims, St. Moritz und Lenzerheide fortgesetzt. Dozierende von Swiss Hospitality Solutions (SHS) und von Graubünden Ferien bringen ein praxisnahes Update zu den Themen Revenue Management und digitales Marketing. Die Kurse richten sich an Gastgebende im Tourismus, die neues Wissen aufbauen oder vorhandenes Know-how vertiefen möchten.

«Dank der Kurse können Hotelbetreibende, Ferienwohnungsvermietende und Leitende von Gastronomiebetrieben eine höhere Nachfrage erreichen sowie bessere Preise erzielen», erklärt Kerstin Sigron, Direktorin Shared Services von Graubünden Ferien, den Nutzen für die Teilnehmenden. Bereits haben 215 Personen an bisher 15 Kursen der Hospitality Pop-up Academy davon profitiert.

Der aktuelle Kurs zu Revenue Management wird am Donnerstag, 2. November 2023, in der Waldhaus Arena Flims durchgeführt. Das Marketing-Update findet am Dienstag, 21. November 2023, im Hotel Reine Victoria St. Moritz statt, und ein Distribution- sowie Hotel-Tech-Update ist am Donnerstag, 7. Dezember 2023, im Hotel Schweizerhof Lenzerheide vorgesehen. Alle Weiterbildungen sind ganztägig von 9 bis 16.50 Uhr. Nähere Informationen zum Programm unter www.graubuenden.ch/hospitality-pop-up-academy-revival-2023.

Graubünden Ferien Luzi Bürkli, Leiter Unternehmenskommunikation Tel. +41 81 254 24 35 luzi.buerkli@graubuenden.ch