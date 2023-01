news aktuell Academy

Instagram: Profitipps für Content, Communities & Kreativität

Eine Inhouse-Schulung der news aktuell Academy

Hamburg (ots)

Warum sollten sich Instagram-Nutzer ausgerechnet Ihren Post, Ihre Story oder Ihr Reel anschauen, wenn nur einen Wisch weiter spannendere und aufregendere Inhalte warten könnten? Wie schaffen Sie Thumb-Stopping-Moments? Wie bilden und binden Sie Ihre Community? Niklas Fischer erklärt, wie Sie es schaffen, die Blicke der Userinnen und User auf sich zu lenken und die Möglichkeiten von Instagram optimal für sich zu nutzen.

Praxistipps für Instagram vom Social-Media-Profi

Instagram erfreut sich trotz aller Konkurrenz anderer Kanäle nach wie vor grösster Beliebtheit. Hier teilen Unternehmen, Marken und Persönlichkeiten kurzweilige Momente mit ihrer Community. Doch Aufmerksamkeit ist ein rares Gut im Internet, und längst nicht alle Auftritte zeigen die erhofften Resultate.

Die Teilnehmenden erfahren, mit welchen Mitteln und Hilfsinstrumenten Sie das Optimale für Ihren Auftritt bei Instagram herausholen können - damit die eigenen Geschichten und Botschaften bestmöglich wirken. Die Schulung zeigt, worauf es ankommt, um die volle visuelle und thematische Schlagkraft Ihres Accounts zu entfalten Und wie man die kommunikativen Potenziale von Instagram für sich erschließen kann. Gleichzeitig vermittelt die Schulung einen Überblick zu den neuesten Funktionen und Features - und wie Sie diese wirkungsvoll einsetzen können.

Der Referent teilt seine Erfahrungen als Social-Media- und Instagram-Profi und gibt handfeste Tipps. Sie haben die Möglichkeit, Ihre individuellen Gegebenheiten und besondere Fragestellungen vorab mit dem Referenten zu teilen, so dass Niklas Fischer sich gezielt auf Ihre spezifischen Anforderungen einstellen kann. Selbstverständlich gibt es während der Schulung ausreichend Raum für Ihre Fragen.

Programm

Welche Formate sind gängig und erfolgreich?

Wodurch zeichnet sich eine stringente Kanalstrategie aus?

Wie schaffen Sie Mehrwerte für Ihre Community?

Wie und für welche Anlässe lassen sich Influencer stimmig in die eigene Kommunikation integrieren?

Instagram-eigene und externe Instrumente für den optimalen Umgang mit der Plattform

Tipps und Tricks für die professionelle visuelle Aufbereitung

Best Practice: Follower und Fans begeistern

Was Sie schon immer zu Instagram wissen wollten: Q&A

Diese Schulung richtet sich an PR-Verantwortliche, Marketing-Pros und Kommunikatoren, die den professionellen Auftritt Ihres Unternehmens, Ihrer Organisation oder Marke auf Instagram sicherstellen möchten.

Referent Niklas Fischer hat Kommunikationsmanagement an der Hochschule Hannover mit Master-Abschluss studiert. Studienbegleitend betreute er über viele Jahre hinweg diverse Social-Media-Projekte für Unternehmen und Verbände und war als Berater in Kommunikationsagenturen in Hannover und Berlin aktiv. Aktuell arbeitet er als als Social Media Manager bei Amazon Music und betreut dort den Social-Media-Auftritt der Hip-Hop Brand @auf_Level.

Eckdaten:

Dauer: 2 - 4 Stunden zzgl. Pausen

Kosten für Vorbereitung und Durchführung: abhängig von vereinbarter Dauer, Besonderheiten und individuellem Anpassungsbedarf. Auf Wunsch erstellen wir für Sie gerne ein Angebot.

Termin: nach Absprache

Durchführung: Als Online-Format, z. B. auf zoom.

Mehr Informationen zur news aktuell Academy: https://www.newsaktuell.de/academy/