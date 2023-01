Mobilitätsakademie / Académie de la mobilité / Accademia della mobilità

smargo - Neu auch in Zürich

Bern, 30. Januar 2023 (ots)

Zwei elektrische Kleintransporter von "smargo - Shared Micro Cargo" sind seit heute auch in Zürich unterwegs. Nachdem das Pilotprojekt der Mobilitätsakademie des TCS in den Städten Basel, Bern und Lausanne seit der Lancierung im Mai 2021 auf grosses Interesse stiess und in diesen Städten als festes Angebot weitergeführt wird, folgt nun die Ausweitung auf die Stadt Zürich. Unterstützt wird smargo in Zürich vom Tiefbauamt der Stadt Zürich und der TCS Sektion Zürich.

Oft haben Haushalte und Betriebe grössere Dinge zu transportieren, für die sie auf ein Fahrzeug angewiesen sind. Es ist sinnvoll, für diese Güterverkehre im urbanen Raum möglichst emissionslose und platzsparende Fahrzeuge einzusetzen. Ebenfalls zur Problemlösung beitragen können Sharing-Ansätze und ausgeklügelte Zustellkonzepte. Einen Lösungsvorschlag präsentiert das Angebot "smargo - Shared Micro Cargo" der Mobilitätsakademie des TCS: Im Rahmen dieses Angebots stehen Privaten und Gewerbetreibenden elektrische Kleintransporter für die stundenweise Miete zur Verfügung. Die kompakten Kleintransporter sind nur 130 cm breit und damit perfekt für den knappen städtischen Verkehrsraum geschaffen. Mit den "Smargos" können sowohl sperrige Güter als auch Grosseinkäufe transportiert werden, ebenfalls eignen sie sich für Ent- und Versorgung, die Veranstaltungslogistik und Lieferfahrten.

Zwei Standorte in Zürich

Nach einem Jahr Pilotbetrieb in den Städten Basel, Bern und Lausanne zeigte sich, dass das Angebot sowohl von Privaten als auch von Gewerbetreibenden rege genutzt wird. Aufgrund dieser erfolgreichen Startphase werden die Standorte in diesen drei Städten als festes Angebot weiterbetrieben und das Angebot auf weitere Städte ausgeweitet. Ab Februar 2023 stehen neu in Zürich zwei Fahrzeuge des Typs Goupil G4 beim "Grand Café Lochergut" und beim Zero Waste-Laden "Granel" in Oerlikon zur Verfügung.

Nationale Partner von smargo sind der Touring Club Schweiz und Robert Aebi Landtechnik AG, in der Stadt Zürich das Tiefbauamt und die TCS Sektion Zürich. Die Fahrzeuge von smargo können über die Sharing-Plattform www.carvelo.ch gebucht werden.