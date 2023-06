Graubünden Ferien

Spielerisch Graubünden entdecken

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Spielerisch Graubünden entdecken

Das neue Mobile-Game «Kristallsuche mit Madlaina» von Graubünden Ferien, Wirz und Staay Interactive nimmt neugierige Kinder mit auf eine spielerische und edukative Reise durch die verschiedenen Regionen Graubündens.

Als Gian und Giachen bei einem Spaziergang durch die Bündner Natur versehentlich den bunten Regenbogenkristall vom Berggipfel stossen, kann nur noch das Munggamaitli Madlaina helfen. In der neuen Mobile-App von Graubünden Ferien schlüpfen die Spieler*innen in die Rolle des herzigen Murmeltiers, um die quer über Graubünden verstreuten Kristallsplitter zurückzubringen.

«‹Kristallsuche mit Madlaina› ist eine unterhaltsame und lehrreiche Weiterentwicklung unserer bestehenden digitalen Kinderwelt Graubündens. Und es erzählt eine völlig neue und interaktive Geschichte von der mutigen Madlaina», erklärt Marc Held, Senior Marketing Manager bei Graubünden Ferien. Das Game schliesst die Lücke zwischen den ganz jungen Fans der Bestseller-Kinderbücher und den schon etwas älteren Anhängern der beiden Steinböcke. Es soll dazu einladen, dass sich die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern mit Graubünden auseinandersetzen und den Kanton spielerisch entdecken.

Partner-Regionen erkunden

So setzen Graubünden Ferien und Wirz bei «Kristallsuche mit Madlaina» ganz auf die positiven Effekte von «Edutainment». Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Kreativstudio Staay Interactive speziell für Kinder konzipiert und bietet ihnen eine spielerische Möglichkeit, Graubünden von zuhause aus kennenzulernen: Im Spiel können die Partner-Regionen und deren Sehenswürdigkeiten in vier animierten 2D-Levels erforscht werden.

Auf dem Weg zur Rettung des Regenbogens müssen die Spieler*innen zahlreiche Hindernisse und Gefahren überwinden. Entsprechend braucht es einiges an Fingerspitzengefühl, um alle versteckten Kristalle zu finden. Wer zusätzlich die magischen Tier- und Pflanzenmünzen einsammelt, erfährt ausserdem Wissenswertes zur örtlichen Flora und Fauna. Alle Spieler*innen, die beim Gamen die Reiselust packt, können innerhalb bestimmter Zeiträume durch das Sammeln von Goldnuggets attraktive Preise im echten Graubünden gewinnen.

«Kristallsuche mit Madlaina» ist ab sofort kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich und für Kinder ab 5 Jahren geeignet.

https://kinder.graubuenden.ch

Graubünden Ferien Luzi Bürkli, Leiter Unternehmenskommunikation Tel. +41 81 254 24 35 luzi.buerkli@graubuenden.ch