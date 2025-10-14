SRG SSR

La future plateforme de live et de streaming de la SSR s'appelle Play+

Berne (ots)

Berne, le 14 octobre 2025. La SSR dévoile le nom de sa future plateforme de streaming nationale : Play+. A l'automne 2026 et pour la première fois, tous les contenus audio et vidéo de la RSI, de RTR, de la RTS et de SRF ainsi que de Play Suisse seront réunis sur une plateforme unique - en direct, en différé et à la demande. Elle offrira au public de toute la Suisse un nouveau "chez-soi" numérique. Le nom Play+ exprime la promesse de la plateforme: plus de contenus, plus de Suisse, plus de service public.

Les équipes spécialisées de la RSI, de RTR, de la RTS, de SRFet de Play Suisse travaillent actuellement main dans la main au développement d'une plateforme de streaming nationale, qui rassemblera en un unique lieu toute l'offre audio et vidéo de la SSR. Cette innovation s'inscrit dans le projet "Enavant SRG SSR", le processus de transformation de l'entreprise. Avec "Enavant", la SSR entend devenir plus numérique, plus efficiente et plus agile tout en préservant la qualité du service public. "Pour rester pertinent.es dans l'écosystème numérique, nous devons faire partie du quotidien des habitant.es de Suisse, connaître leurs besoins et leur proposer une offre attractive et facilement accessible", explique Susanne Wille, directrice générale de la SSR. "Play+ doit être le nouveau 'chez-soi' numérique de notre public. La plateforme créera du lien entre les gens, car elle permettra de découvrir des contenus forts issus de toutes les régions du pays. Play+, c'est l'innovation, la diversité, la confiance et des contenus de qualité de la RSI, de RTR, de la RTS et de SRF, le tout réuni sur une seule et même plateforme."

Plus de contenus, plus de Suisse, plus de service public

Actuellement, la plateforme de streaming nationale Play Suisse propose des séries, films et documentaires suisses, tandis que les players de la RSI, de RTR, de la RTS et de SRF (par exemple Play RTS) donnent accès à tous les contenus audio et vidéo de chaque région linguistique. Play+ combinera ces approches en une plateforme multilingue centrée sur les utilisateur.trices, qui remplacera les players existants et Play Suisse. Tous les formats et genres cohabiteront: contenus audio et vidéo, actualités, sport, documentaires, fiction, culture, économie et divertissement - accessibles en direct, en différé ou à la demande. Pour favoriser la découverte de contenus d'autres régions linguistiques, les contenus à portée nationale seront disponibles en version doublée ou avec des sous-titres. Play+ transformera l'expérience utilisateur grâce à un catalogue unifié, des recommandations personnalisées et une navigation fluide entre les régions linguistiques et les formats.

Nom et branding présentés

La SSR a présenté aujourd'hui le nom et l'identité visuelle de la future plateforme Play+. "Le nom Play+ crée un lien évident avec nos plateformes actuelles tout en exprimant notre ambition d'innovation et d'expérience utilisateur élargie", explique Damien Corti, chef de projet. Play+ établit une continuité avec l'offre de streaming existante de la SSR, comme Play RTS et Play Suisse, tout en marquant un tournant - passant d'une offre fragmentée sur plusieurs plateformes à une approche nationale commune. Le logo représente la Suisse, avec sa croix emblématique et le symbole "+", qui incarne la valeur ajoutée qu'offre la plateforme: plus de fonctionnalités, plus de nouveaux contenus à découvrir, la coexistence de programmes familiers et de nouveautés ainsi que les échanges renforcés entre les régions.

Lancement prévu à l'automne 2026

Les prochains mois seront consacrés à la poursuite du développement de la plateforme, suivie par la migration des contenus et systèmes existants d'ici à l'été 2026. La plateforme sera ensuite soumise à une phase de test approfondie, notamment avec la participation du public - par exemple via un panel d'utilisateur.trices afin d'optimiser l'expérience utilisateur. Play+ sera lancé à l'automne 2026.

Découvrir la vidéo de présentation de Play+: ici.