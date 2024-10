IG saubere Umwelt IGSU

Medienmitteilung: «Pharmaunternehmen MSD engagiert sich für eine saubere Umwelt: Mitarbeitende bringen Zürich und Luzern zum Glänzen»

Pharmaunternehmen MSD engagiert sich für eine saubere Umwelt: Mitarbeitende bringen Zürich und Luzern zum Glänzen

Im Rahmen des «Social Responsibility Day» haben Mitarbeitende des Pharmaunternehmens MSD (Merck Sharp & Dohme AG) in Zürich und Luzern tatkrätig angepackt und rund 70 kg Abfall eingesammelt und korrekt entsorgt. Die erfolgreiche Clean-Up-Aktion wurde bereits zum dritten Mal gemeinsam mit dem Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering IGSU durchgeführt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von MSD (Merck Sharp & Dohme AG) setzen sich nicht nur für die Gesundheit der Menschen ein, sondern auch für eine saubere und gesunde Umwelt. Unterstützt von IGSU-Botschaftern wurden sie am 25. September in Luzern und am 3. Oktober in Zürich zu Themen wie Umweltbewusstsein, Recycling und Littering geschult. Nach der morgendlichen Einführung und einem Vortrag zum korrekten Umgang mit Abfall, schwärmten die insgesamt über 50 Teilnehmenden am Nachmittag aus, um beide Städte von Littering zu befreien und den gesammelten Abfall ordnungsgemäss zu entsorgen. Die Bilanz der Aktion kann sich sehen lassen: In Luzern wurden insgesamt 40.6 kg Abfall gesammelt, während in Zürich über 29.3 kg von den Strassen entfernt wurden.

Freiwilligenarbeit

Die Clean-Up-Aktion ist Teil der Volunteering Days, die MSD regelmässig organisiert. Allen Mitarbeitenden stehen jährlich 40 Stunden bezahlte Arbeitszeit für gemeinnützige Projekte zur Verfügung. Die Aktion zeigt erneut, wie wichtig MSD nicht nur die Gesundheit der Menschen, sondern auch die der Umwelt ist.

Mit ihrem Engagement setzen die Mitarbeitenden von MSD ein starkes Zeichen für Verantwortung und Nachhaltigkeit – und machen Zürich und Luzern ein Stück sauberer und lebenswerter.

«Die Zusammenarbeit zwischen MSD und der IGSU läuft hervorragend», freut sich Dimitri Gitas, Geschäftsführer von MSD Schweiz. «Unsere Mitarbeitenden sind sehr motiviert, sich für die Umwelt einzusetzen und der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Dank der Unterstützung der IGSU haben sie ein geschärftes Bewusstsein für das Thema Littering entwickelt und können so auch über den Volunteering Day hinaus täglich einen Beitrag für eine bessere und nachhaltigere Welt für die nächsten Generationen leisten».

Breites Interesse an bewährter Massnahme

Die Sensibilisierungseinsätze der IGSU-Botschafter-Teams sind eine der wirkungsvollsten Massnahmen der IGSU: Seit 2007 ziehen sie jeden Sommer durch alle Landesteile der Schweiz und sensibilisieren Passantinnen und Passanten auf freundliche und humorvolle Art für die Themen Littering und Recycling. Sie sorgen auch an Events wie Streetfood-Festivals, Stadtfesten oder Chilbis für weniger Littering und sensibilisieren mit Workshops Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur Berufsschule oder Gymnasium gezielt für die Littering-Problematik. Seit 2019 organisieren sie zudem regelmässig Social Responsibility Days für Unternehmen.

Unterstützung für Städte, Gemeinden und Schulen

Die IGSU unterstützt Städte, Gemeinden und Schulen auch mit vielen weiteren präventiven Sensibilisierungs­massnahmen im Engagement gegen Littering. So zum Beispiel mit dem nationalen IGSU Clean-Up-Day, der vom Bundesamt für Umwelt BAFU, dem Schweizerischen Verband für Kommunale Infrastruktur SVKI und der Stiftung Pusch unterstützt wird. nächstes Jahr findet der schweizweite IGSU Clean-Up-Day am 19. und 20. September statt. Gemeinsam mit Swiss Recycle bietet die IGSU kostenlose Unterrichtsmaterialien für Lehrpersonen – die «Anti-Littering und Recycling Heroes» – an. Weiter unterstützt die IGSU Institutionen bei der Umsetzung von Raumpatenschafts-Projekten und vergibt das No-Littering-Label an Städte, Gemeinden und Schulen, die sich gegen Littering engagieren.

Medienkontakt

Nora Steimer, IGSU-Geschäftsleiterin, 043 500 19 91, 076 406 13 86, medien@igsu.ch

Antonio Ligi, Head of Communications, MSD, antonio.ligi@msd.com

MSD Merck Sharp & Dhome in der Schweiz

In der Schweiz beschäftigt MSD Merck Sharp & Dohme an fünf Standorten im Kanton Luzern und Zürich rund 1'000 Mitarbeitende. An unserem Standort in Zürich, im «The Circle», betreiben wir unseren globalen Innovations- und Entwicklungs-Hub. Unsere Haupttherapiebereiche sind Onkologie, Infektionskrankheiten, Immunologie und Diabetes. Ausserdem verfügen wir über ein breites Portfolio an Impfstoffen zur Prävention von Erkrankungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. MSD verfügt über eines der grössten klinischen Forschungsprogramme und die Schweiz beteiligt sich mit jährlich mehr als 40 klinischen Studien. An unserem Standort in Schachen stellen wir Medikamente für weltweite klinische Studien her und betreiben ein forensisches Labor. MSD nimmt auch seine Verantwortung für die lokale Gemeinschaft wahr und engagiert sich u.a. seit Jahren an den «Trendtagen Gesundheit Luzern» sowie in der «Allianz Gesundheitskompetenz». Im Jahr 2024 erhielt MSD zum zwölften Mal in Folge die Auszeichnung «Top Employer Switzerland».

Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte auf msd.ch de.msd-animal-health.ch msd-gesundheit.ch und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und YouTube.

IGSU – Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering

Die IGSU ist das Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering und setzt sich seit 2007 national mit präventiven Sensibilisierungsmassnahmen für eine saubere Umwelt ein. Eine der bekanntesten Massnahmen ist der nationale IGSU Clean-Up-Day, der nächstes Jahr am 19. und 20. September stattfinden wird. Die Trägerschaft der IGSU bilden die IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling, PET-Recycling Schweiz, VetroSwiss, 20Minuten, McDonald’s Schweiz, Migros, Coop, Valora, Feldschlösschen, Coca-Cola Schweiz und International Chewing Gum Association. Diese engagieren sich daneben auch mit eigenen Aktivitäten gegen Littering und stellen beispielsweise zusätzliche Abfallkübel auf, führen regelmässige Aufräumtouren rund um ihre Filialen durch oder organisieren Clean-Up-Aktionen mit der Bevölkerung.

IGSU Hohlstrasse 532 8048 Zürich Tel 043 500 19 99 info@igsu.ch www.igsu.ch