Heilsarmee Huttwil feiert "170-Jahr-Jubiläum" auf dem Brocki-Areal

Bern (ots)

Die Heilsarmee Huttwil feiert dieses Jahr ein dreifaches Jubiläum: 120 Jahre Korps (kirchliche Arbeit), 30 Jahre Brocki und 20 Jahre Leuchtturm (Arbeitsintegration). Zusammen ergibt das stolze 170 aktive Jahre Heilsarmee in Huttwil. Um dieses bemerkenswerte Ereignis gebührend zu zelebrieren, lädt die Heilsarmee die Bevölkerung von Huttwil und Umgebung am ersten Mai-Wochenende herzlich ein.

Das Jubiläumsfest findet am 4. und 5. Mai 2024 auf dem Brocki-Areal der Heilsarmee Huttwil statt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm voller Unterhaltung und Aktivitäten für die ganze Familie. Am Samstag, den 4. Mai, ab 11 Uhr lädt die Heilsarmee Huttwil zum Food Festival mit einer breiten Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten ein.

Zu den weiteren Festinhalten gehören:

Ein Konzert von Christof Fankhauser, das den Samstagvormittag musikalisch einrahmt;

Eine Shoppingtour in der Brocki, bei der Besucherinnen und Besucher nach Herzenslust stöbern und Schnäppchen finden können;

Vielfältige Kinderattraktionen, darunter Spiele und Unterhaltung für die Jüngsten;

Besucherinnen und Besucher haben auch die Möglichkeit, die facettenreiche Sozialarbeit der Heilsarmee Huttwil kennenzulernen, wobei die Mitarbeitenden Auskunft über beziehungsweise Einblicke in ihre Arbeit geben.

Am Sonntag um 10 Uhr findet ein Festgottesdienst statt mit Special Guests und anschliessendem Mittagessen - ebenfalls auf dem Brocki-Areal.

Anschliessend stehen Unterhaltung und Aktivitäten für die ganze Familie bereit, darunter eine Hüpfburg und ein Mal-Atelier.

"Die Heilsarmee Huttwil freut sich darauf, ihr dreifaches Jubiläum mit der Bevölkerung zu feiern", sagt Matthias Stalder, Gemeindeleiter des Heilsarmee Korps Huttwil. "Gleichzeitig wollen wir die Gelegenheit nutzen, um all jenen zu danken, die uns über die Jahre hinweg unterstützt und unsere Arbeit überhaupt erst ermöglicht haben."

Veranstaltungsdetails:

Datum: 4. und 5. Mai 2024

Ort: Brocki-Areal der Heilsarmee Huttwil, Langenthalstrasse 15/17, 4950 Huttwil