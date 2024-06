Fürstentum Liechtenstein

Regierung bestellt neues Mitglied in den Aufsichtsrat der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) /

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 11. Juni 2024 Sonja Stirnimann, Rotkreuz (CH), für eine Mandatsdauer von fünf Jahren, vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2029, als Mitglied des Aufsichtsrats der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein bestellt. Es handelt sich um eine Nachbesetzung, die durch das Ausscheiden von Aufsichtsrätin Gabriela Maria Payer erforderlich wurde. Die Regierung dankt Gabriela Maria Payer für ihren Einsatz und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.

Das neu bestellte Mitglied Sonja Stirnimann verfügt über viele Jahre Berufserfahrung und fundierte Kenntnisse in der Bankwirtschaft, in den Bereichen Audit, Governance, Risk und in der Compliance - sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.

Die Regierung bedankt sich bei Sonja Stirnimann für ihre Bereitschaft, im Aufsichtsrat der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein mitzuwirken und wünscht ihr bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg.