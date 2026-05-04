PANINI SUISSE AG

Panini präsentiert die offizielle FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026(TM) Stickerkollektion. It all starts with Panini.

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Wollerau (ots)

Für alle. Überall.

WOLLERAU - Panini gibt den Launch der offiziellen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026(TM) Stickerkollektion bekannt und läutet damit die Vorfreude auf das grösste Fussballereignis der Welt ein. Fans weltweit sind eingeladen, ihre ganz persönliche Turnierreise auf die unverwechselbare Panini-Art zu starten - mit dem Öffnen des ersten Päckchens, dem Entdecken von Spieler-Stickern und der Jagd nach ikonischen Teamabzeichen.

Die Kollektion steht für die verbindende Kraft des Fussballs und des Sammelns: Sie bringt Menschen über Länder, Kulturen und Generationen hinweg zusammen und macht die Begeisterung für das Spiel auf einzigartige Weise erlebbar.

"It All Starts With Panini"-Kampagne - Die Lancierung wird von der globalen Kampagne "It All Starts With Panini" begleitet, die Fussballlegenden aus Vergangenheit und Gegenwart mit Creators und Stimmen aus der Community zusammenbringt. Ziel ist es, die vielfältige Sammelkultur rund um den Fussball zu feiern und die Fans weltweit ins Zentrum der Geschichte zu stellen - ganz egal, wo sie sich befinden.

Romy Gai, FIFA Chief Business Officer, sagt: "Nur wenige Traditionen fangen den Geist und die Begeisterung der FIFA Weltmeisterschaft(TM)so gut ein wie die Panini Stickerkollektion. Während die Vorfreude auf das grösste und bedeutendste Sportereignis, das die Welt je gesehen hat, weiter wächst, bietet dieser Launch den Fans weltweit eine einzigartige Möglichkeit, sich mit dem Turnier zu verbinden - indem Spieler, Teams und Gastgeberstädte in einem Format zusammengebracht werden, das die Fussballkultur seit Generationen prägt. Gemeinsam mit Panini sind wir stolz darauf, weiterhin Momente zu schaffen, die Fans überall verbinden - vom ersten Öffnen eines Päckchens bis hin zum Vervollständigen einer Sammlung, die Teil der eigenen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft(TM) Geschichte wird."

United Edition

In der Schweiz ist erneut eine exklusive Sonderedition erhältlich: die United Edition.

Unter dem Namen "United 2026" haben sich die USA, Kanada und Mexiko als erstes gemeinsames Bewerbungsprojekt in der Geschichte einer FIFA-Weltmeisterschaft(TM) zusammengeschlossen.

"United" steht auch für die Leidenschaft für den Fussball, die weltweit Millionen von Menschen verbindet. Mit dieser Edition feiern wir genau diesen Zusammenhalt. Wir bringen Sammler zusammen, lassen Tauschgeschäfte zu Freundschaften werden und teilen die pure Freude am Sport.

Ein Highlight der United Edition sind die exklusiven Mannschaftswappen auf edlem, goldglänzendem Hintergrund. Auch die Spieler-Sticker heben sich deutlich ab: Sie sind auf einem grünen Hintergrund inszeniert, der die Spieler optimal zur Geltung bringt. Ausserdem werden die Sticker auf dickerem Papier produziert als jene der internationalen Version und bieten dadurch eine besonders hochwertige Haptik. Abgerundet wird die United Edition durch ein ebenfalls exklusives metallisiertes, hochwertiges Softcover.

Die Schweiz ist seit der FIFA Weltmeisterschaft 2006(TM) regelmässig auf der grössten Fussballbühne der Welt vertreten und hat sich damit fast schon als Stammgast des Turniers etabliert. Über diese Jahre hinweg konnten Fans die Entwicklung einer ganzen Generation von Spielern hautnah miterleben.

Ein besonders prägendes Beispiel ist Granit Xhaka, der sich vom jungen Talent zu einer zentralen Figur und heutigen Führungspersönlichkeit der Schweizer Nationalmannschaft entwickelt hat. Seine Karriere steht sinnbildlich für den Weg der Schweiz als konstante und etablierte Turniermannschaft im internationalen Fussball.

Panini Suisse freut sich zudem sehr, Dan Ndoye für die Kommunikationskampagne gewonnen zu haben. Für den Schweizer Nationalspieler, der seine erste

FIFA Weltmeisterschaft(TM) erleben wird, passt die Kampagne "It All Starts With Panini" perfekt zu diesem besonderen Karrieremoment.

Ndoye steht exemplarisch für die nächste Generation des Schweizer Fussballs und verkörpert jene Leidenschaft und Dynamik, die den Weg an die Weltmeisterschaft prägen. Seine Teilnahme an der Kampagne unterstreicht die emotionale Verbindung zwischen Spielern, Fans und der einzigartigen Sammelkultur rund um das Turnier.

Fakten & Zahlen

Mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026(TM) erreicht das Turnier eine neue Dimension: Erstmals in der Geschichte nehmen 48 Nationalmannschaften teil - so viele wie noch nie zuvor. Diese historische Erweiterung spiegelt sich auch in der offiziellen Panini Sticker Kollektion wider.

Das Album mit 112 Seiten beinhaltet alle qualifizierten Mannschaften. Pro Team sind 18 Spieler im Album vertreten, ergänzt durch das offizielle Wappen sowie ein Mannschaftsfoto. Insgesamt enthält die Kollektion 980 Sticker.

Neu enthält jedes Päckchen 7 statt bisher 5 Sticker und bietet damit noch mehr Sammelspass pro Packung.

Die unverbindliche Preisempfehlung im Handel liegt bei CHF 1.50 für eine Tüte mit 7 Stickern und bei CHF 4.90 für das Album.

Zudem kann im Panini Onlineshop und bei Press&Books die Treasure-Box in limitierter Sonderauflage erworben werden, welche ein Hardcover-Album,100 Stickertüten der United Edition und 16 exklusive Host City Posters enthält.

Das Album und die Sticker sind an allen Zeitungskiosken, in den führenden Supermärkten, Online und in Convenience Shops ab dem 7. Mai 2026 erhältlich.

Über Panini

Die Panini-Gruppe wurde vor über 60 Jahren in Modena, Italien, gegründet. Sie hat Niederlassungen in ganz Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten. Sie ist weltweit führend im Bereich gedruckter, veröffentlichter Sammlerstücke und der führende multinationale Verleger von Comics, Kinderzeitschriften und Manga in Europa und Lateinamerika. Das Unternehmen verfügt über Vertriebskanäle in mehr als 150 Ländern und beschäftigt über 1200 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.paninigroup.com.