Metro Boutiques AG

Neueröffnung: Metro Boutique Genf

GENÈVE, ÊTES VOUS PRÊT?

Am Mittwoch, 05.06.2024 ist es soweit: Die neue

Metro Boutique Filiale im renommierten Genfer Einkaufszentrum «Balexert» in Vernier öffnet ihre Pforten. Mit diesem Schritt feiert der Schweizer Fashion-Anbieter die Eröffnung seiner 25. Boutique und setzt damit einen weiteren Meilenstein in seiner erfolgreichen Expansionsgeschichte – erstmals ist Metro Boutique auch im modischen Hotspot Genf vertreten. Während der Eröffnungstage können sich unsere Kunden auf spannende Aktivitäten und 10% Eröffnungs-Rabatt freuen.

Darum geht’s:

METRO BOUTIQUE eröffnet am Mittwoch, 05.06.2024 um 12:00 Uhr seinen 25. Store im Einkaufszentrum «Balexert» in Vernier

METRO BOUTIQUE expandiert und ist neu auch im Kanton Genf vertreten.

Während der Eröffnungstagen vom Mittwoch 05.06.2024 bis Samstag, 08.06.2024 gibt es diverse Aktivitäten und 10% Eröffnungs-Rabatt

25. Metro Boutique – erster Store im Kanton Genf

Fashionenthusiasten und Trendsetter aufgepasst: Metro Boutique ist nun auch in Genf mit einem Store vertreten. Am Mittwoch, 05.06.2024 um 12:00 Uhr öffnet unser neuer Store im renommierten Genfer Einkaufszentrum «Balexert» in Vernier (GE) nach gut dreimonatiger Bauzeit ihre Pforten und heisst die Kundschaft herzlich willkommen. Auf einer Fläche von rund 700 m² bietet Metro Boutique eine erlesene Auswahl an internationalen Premium- und exklusiven Nischenmarken für Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, die den neuesten Modetrends entsprechen. Dadurch betritt Metro Boutique einen neuen Markt und eröffnet sich vielversprechende Chancen.

Eröffnungstage 05.06.2024 – 08.06.2024

Storemanagerin Cassandra Viatte und ihr Team freuen sich, ab Mittwoch, 05.06.2024 – 12.00 Uhr die neue Metro Boutique Filiale zu eröffnen. Neben diversen Aktivitäten wie z.B. einem Glücksrad und einem Videobooth können sich die Kunden auch über 10% Eröffnungsrabatt freuen. Vorbeikommen lohnt sich auf jeden Fall!

Wir können es kaum erwarten, unseren neuen Store in Genf zu eröffnen! Kommt vorbei, entdeckt die neuesten Trends und feiert mit uns – es wird grossartig!

https://www.swisstransfer.com/d/a2f99d85-83f4-496c-9380-b251e2c33138

Über Metro Boutique: Wir sind der Schweizer Fashion-Anbieter mit der grössten Auswahl an internationalen Premium- und exklusiven Nischen-Marken im Bereich Damen-, Herren und Kinderbekleidung. Bei uns findet man die angesagtesten Trends in Sachen Klamotten und Schuhen von Designer, Fashion-Blogger sowie Stars weltweit inspiriert. Metro Boutique bewegt sich am Puls der Zeit und dies seit über 30 Jahren. Erlebe ein aussergewöhnliches Einkaufserlebnis mit einzigartigem Ladendesign in einer unserer 25 Filialen in der ganzen Schweiz oder bestelle online und wir liefern dir dein Päckli ganz bequem nach Hause.