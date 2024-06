Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

FAIR PLAY MENARINI INTERNATIONAL AWARD VERKÜNDET DIE GEWINNER DER 28. AUSGABE IM CONI-HAUPTQUARTIER

Rom (ots/PRNewswire)

Von Fabio Cannavaro bis Marco Belinelli, Ambra Sabatini, Clemente Russo und viele andere: hier sind die Namen der neuen Champions für Ethik, Loyalität und Respekt

Das Warten hat endlich ein Ende - neue Sportstars erleuchten die Welt des Fair Play Menarini International Award. Die jährliche Veranstaltung, die die Werte Ethik, Loyalität und Respekt fördert, wurde heute Morgen im Ehrensaal des Hauptsitzes CONI offiziell mit der Pressekonferenz zur Vorstellung der 28. Die Stiftung Fair Play Menarini hat die Namen der Preisträger bekannt gegeben, die am Abend des 4. Juli auf der Bühne des Römischen Theaters in Fiesole den renommierten Preis erhalten werden.

„Die 28. Ausgabe des Fair Play Menarini International Award ist da, ein Ereignis, das mit zwei inspirierenden Worten verbunden ist: Fair Play, das Wesen, die Grundlage und das Fundament unserer Sportwelt", kommentierte der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Italiens, Giovanni Malagò. „Wir sind der Stiftung Fair Play Menarini für ihren Einsatz und ihr Engagement zutiefst dankbar".

Auch in diesem Jahr wurden wieder internationale Champions, die in ihrer Karriere den Geist des Fair Play verkörpert haben, in die Ruhmeshalle des Preises aufgenommen. Die Welt des Fußballs wird durch den Gewinner des Ballon d'Or und Kapitän der italienischen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft 2006, Fabio Cannavaro, sowie Mister Cesare Prandelli, Vize-Europameister 2012 mit der italienischen Mannschaft, und drei weitere Symbole des italienischen Fußballs vertreten: Alessandro Costacurta, Vizeweltmeister mit der italienischen Mannschaft 1994, Ciro Ferrara, Drittplatzierter bei der Weltmeisterschaft 1990 und Vizeeuropameister 2000, und der ehemalige FIFA-Weltmeister von 1982, Giuseppe Dossena. Die Stars unter den Legenden des Mannschaftssports sind Marco Belinelli, der erste und einzige italienische NBA-Sieger, und Gian Paolo Montali, ehemaliger Cheftrainer der Volleyball-Nationalmannschaft der Männer, zweimaliger Europapokalsieger. Der Wintersport wird durch den Eislaufstar Francesca Lollobrigida, die Goldmedaillengewinnerin der Eisschnelllauf-Europameisterschaft, vertreten, während die Paralympics-Siegerin und 100-m-Weltrekordhalterin Ambra Sabatini und der Sprinter Roberto Rigali, Silbermedaillengewinner in der 4x100-m-Staffel, für die Leichtathletik triumphierten. Cesare Fiorio, eine Legende in der Welt des Rallyesports, ließ seinen Motor aufheulen, während Clemente Russo, einen Sieg im Boxen einfuhr. Der Sportjournalismus schließlich wird durch das Gesicht und die Stimme von Federico Buffa mit seiner unvergleichlichen Fähigkeit, „Emotionen zu erzählen", repräsentiert.

Zu den Fair Play Menarini Ambassadors, Protagonisten früherer Ausgaben und Gäste der beiden Abende im Juli, gehören die „Divina" Federica Pellegrini, Ehrengast der Veranstaltung und herausragende Meisterin im Florett, Elisa Di Francisca, die Ikone des Fußballclubs Fiorentina, Giancarlo Antognoni und Giusy Versace, der erste italienische Athlet in der Geschichte, der mit beidseitigen Prothesen läuft.

Und es gibt noch mehr: Neben den preisgekrönten Sportlern sind auch Nicolò Vacchelli, Gioele Gallicchio, und die U14-Mädchenbasketballmannschaft des Vereins Asd Golfobasket, die heute während der CONI-Pressekonferenz den Fair-Play-Menarini-Preis in der Kategorie „Junge Sportler" erhalten hat, anwesend. Schließlich wurde der Preis „Special Fiamme Gialle Study and Sport" bestätigt und wird am 17. Juni in Florenz verliehen.

Das traditionelle Galadinner, das in der reizvollen Kulisse des Piazzale Michelangelo in Florenz stattfindet, wird die Ausgabe 2024 am Mittwoch, den 3. Juli eröffnen. Die Preisverleihung findet am folgenden Abend statt: Donnerstag, 4. Juli, vor der Kulisse des römischen Theaters in Fiesole. Beide Abende werden von Sky TG24 übertragen, das Partner der Veranstaltung ist. Der Abschlussabend wird moderiert von Rachele Sangiuliano und Omar Schillaci, begleitet von einem besonderen Gast, Federica Pellegrini. Die Veranstaltung wird am nächsten Tag auf Sportitalia übertragen.

„Die Gewinner und Botschafter des Fair Play Menarini-Preises zu begrüßen, ist eine einzigartige Gelegenheit, den wahren Geist des Sports wiederzuentdecken, der darin besteht, die eigenen Grenzen zu überwinden und alles zu geben, während man den Gegner und sich selbst respektiert", sagen Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi und Ennio Troiano, Mitglieder des Vorstands der Fair Play Menarini-Stiftung. „Wir hoffen, dass die vorbildlichen Handlungen und Verhaltensweisen dieser Sportgrößen den jüngeren Generationen die gesunden Werte des Sports vermitteln werden".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2431095/Fair_Play_Menarini_Award_Press_Conference_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2431094/Fair_Play_Menarini_Award_Press_Conference_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2431093/Fair_Play_Menarini_Logo.jpg

