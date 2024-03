Metro Boutiques AG

Jubiläum Metro Boutique Sihlcity - Samstag, 09.03.2024

[Zürich, 06.03.2024] Ein Jahr im Zeichen von Trends. Am 09.03.2024 feiert Metro Boutique Sihlcity das einjährige Jubiläum. Stargast am Event ist Influencerin und Reality-TV Sternchen Jessica Fiorini. Aber das ist noch nicht alles: Unsere Kunden haben die Chance, ihren Einkauf zurück zu gewinnen! Ein Event, den Sie einfach nicht verpassen dürfen!

Seit einem Jahr ist Metro Boutique mit einem trendigen Concept-Store im Zürcher Einkaufszentrum "Sihlcity" vertreten. Wir versorgen unsere Kunden mit den angesagten Fashion-Pieces von grossen sowie niche Marken und bieten ein aussergewöhnliches Einkaufserlebnis.

Um das erste Jahr im Herzen von Zürich zu feiern, laden wir am Samstag, 09.03.2024, zum Jubiläumsevent ein!

Freut euch auf Drinks, Snacks und einen Fotoautomaten, um Erinnerungsfotos mit eurem Shoppingbuddy zu schiessen. Ausserdem gibt es ein Glücksrad, um tolle Metro-Merchandise-Artikel und Rabatte zu gewinnen. Influencerin und TV-Persönlichkeit Jessica Fiorini (bekannt als "itsjessicafiorni" aus Shows wie "Der Bachelor" Deutschland, "Love Island" und "Germany Shore") wird ebenfalls für Stimmung sorgen.

Doch das Beste zum Schluss

Unsere Kunden haben die Gelegenheit, ihren Einkauf vom 09.03.2024 zurückzugewinnen!

Ein Besuch unseres Jubiläumsevents am kommenden Samstag lohnt sich auf jeden Fall!

Wir freuen uns auf euch und natürlich auf weitere, erfolgreiche Jahre Metro Boutique Sihlcity.

Für Interviews und exklusive Einblicke stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Pressekontakt:

Kevin Brunner

Offline Marketing Manager

medien@metroboutique.ch

Über Metro Boutique: Wir sind der Schweizer Fashion-Anbieter mit der grössten Auswahl an internationalen Premium- und exklusiven Nischen-Marken im Bereich Damen-, Herren und Kinderbekleidung. Bei uns findet man die angesagtesten Trends in Sachen Klamotten und Schuhen von Designer, Fashion-Blogger sowie Stars weltweit inspiriert. Metro Boutique bewegt sich am Puls der Zeit und dies seit über 30 Jahren. Erlebe ein aussergewöhnliches Einkaufserlebnis mit einzigartigem Ladendesign in einer unserer 24 Filialen in der ganzen Schweiz oder bestelle online und wir liefern dir dein Päckli ganz bequem nach Hause.