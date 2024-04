Verkehrshaus der Schweiz

100 Jahre Planetarien – Wir feiern mit den Schweizer Astronauten

100 Jahre Planetarien – Wir feiern mit den Schweizer Astronauten und der Bevölkerung

Planetarien feiern weltweit ihren 100. Geburtstag, ein Meilenstein, den wir auch im Planetarium im Verkehrshaus der Schweiz feiern. Unser Planetarium gehört seit 55 Jahren zu den modernsten und fortschrittlichsten astronomischen Einrichtungen weltweit und feiert somit dieses Jahr auch ein besonderes Jubiläum.

Gerne laden wir Sie zum Tag der Planetarien im Verkehrshaus der Schweiz ein.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 7. Mai ab 14.30 Uhr an der Lidostrasse 5 in Luzern statt. Eine ausgezeichnete Gelegenheit, aus erster Hand über die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrttechnik zu erfahren und die beiden Schweizer Astronauten Marco Sieber und Claude Nicollier zu treffen.

Tagesprogramm ab 14.30 Uhr:

Stabsübergabe zwischen den Astronauten Marco Sieber und Claude Nicollier sowie das Hinterlassen eines symbolischen Händeabdrucks

Impulsreferate von Marco Sieber, Astrophysikerin Kathrin Altwegg und dem James Webb Teleskop-Experten Adrian Glauser

Ab 15.30 Uhr: Bundesrat Guy Parmelin

Abendprogramm ab 18.30 Uhr

Impulsreferat von Marco Sieber über seinen persönlichen Werdegang, Astronautenselektion und Grundausbildung zum Astronauten bei der ESA.

Podiumsdiskussion

«Zwischen Mensch und Maschine – Die Zukunft der Weltraumforschung».

In der Diskussionsrunde werden der aktuelle Stand und die Zukunft der Weltraumforschung beleuchtet. Namhafte Experten wie Astrophysikerin Kathrin Altwegg, James Webb Teleskop-Experte Adrian Glauser, Astronaut Marco Sieber, Renato Krpoun vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation und Marc Horat vom Verkehrshaus Planetarium erörtern die nächsten grossen Schritte und die Rollen von Maschinen und Astronautinnen und Astronauten. Die Diskussion wird von Michael Weinmann moderiert.

Details finden Sie auf unserer Webseite. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte melden Sie sich bis am 5. Mai an. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

