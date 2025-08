Phygital International

México Quetzales - Armadillos FC gekrönter Champion bei Phygital Contenders: Abu Dhabi - Football (Phygitale Spieler: Abu Dhabi - Fußball)

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire)

Innerhalb von fünf Tagen kämpften 21 Clubs sowohl auf der physischen als auch auf der digitalen Bühne, um einen Gesamtsieger zu küren

Sechs Vereine nehmen an den Games of the Future 2025 (Spiele der Zukunft 2025) teil, die diesen Dezember im ADNEC in Abu Dhabi stattfinden.

Der Schlusspfiff bei Phygital Contenders: Abu Dhabi – Football (Phygitale Spieler: Abu Dhabi – Fußball) ist ertönt, und México Quetzales - Armadillos FC hat sich nach einem spannenden Finale den Titel geholt. Zum Abschluss des fünftägigen Turniers, das im Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) stattfand, haben sich sechs Eliteclubs offiziell für die Games of the Future 2025 (Spiele der Zukunft 2025) qualifiziert, die vom 18. bis 23. Dezember 2025 in Abu Dhabi ausgetragen werden.

Phygital Contenders: Abu Dhabi – Football (Phygitale Spieler: Abu Dhabi – Fußball) stand im Mittelpunkt , als 21 Eliteklubs aus der ganzen Welt um sechs Plätze bei den Games of the Future 2025 (Spiele der Zukunft 2025) kämpften. Die Veranstaltung, die vom 25. bis 29. Juli im ADNEC in Abu Dhabi stattfand, war die Kulisse für einige der führenden Fußball-Athleten im Alter von 19 bis 40 Jahren, die ihr Können unter Beweis stellten. Nun werden die Besten von ihnen im Dezember nach Abu Dhabi zurückkehren, um an den Games of the Future (Spiele der Zukunft) teilzunehmen.

Im finalen Showdown besiegte México Quetzales - Armadillos FC CM Jardim in einem hart umkämpften Spiel, das blitzschnelles digitales Gameplay und hochgradig physische Fähigkeiten miteinander verband. Nach einem 3:3-Unentschieden in der ersten Runde trafen die beiden Vereine auf dem Spielfeld mit 3:1 aufeinander, um ein unvergessliches Finale mit dem Gesamtscore von 6:4 zu beenden.

„Wir standen vom ersten Tag an unter großem Druck, und es wäre eine große Enttäuschung gewesen, wenn wir keinen Platz bekommen hätten. „Wir haben unser Bestes gegeben und wir wissen, dass wir ein Lieblingsteam der Fans sind", sagte Rodrigo Ulibarri, Spieler, México Quetzales - Armadillos FC.

Der Kampf um den dritten Platz war alles andere als Routine. Greni Smith dominierte Zero Tenacity in der digitalen Runde mit 6:2. Aber Zero Tenacity konterte heftig und erzielte vier Tore, um das Spiel noch zu drehen. Greni Smith hielt jedoch dagegen und erzielte einen weiteren Treffer, um den dramatischen Sieg und den dritten Platz mit einem Gesamtscore von 7:6 zu besiegeln.

„Die Mannschaft ist stolz. Wir wissen, dass wir bis Dezember noch eine Menge Arbeit vor uns haben. Alles, was wir durchgemacht haben, um hierher zu kommen , hat sich gelohnt. Wir werden gestärkt zurückkommen und auf den Sieg aus sein", sagte Nizam Omeragić, Spieler, Greni Smith.

Die Halbfinalbegegnungen sorgten für Spannung und Intensität und setzten erfolgreich Maßstäbe für das Finale:

México Quetzales - Armadillos FC besiegte Zero Tenacity in einem dramatischen Elfmeterschießen, nachdem beide Phasen 4:4 unentschieden endeten.

besiegte in einem dramatischen Elfmeterschießen, nachdem beide Phasen 4:4 unentschieden endeten. CM Jardim verdiente sich den Einzug ins Finale durch einen Sieg gegen Greni Smith, einen 3:1-Sieg in der digitalen Runde und ein 2:2-Unentschieden auf dem Spielfeld, mit einem Endstand von 5:3.

Nis Hatt, Geschäftsführer von Phygital International , sagte: „Mit dem Abschluss von Phygital Contenders: Abu Dhabi – Football (Phygitale Spieler: Abu Dhabi – Fußball) ist nun die Bühne frei für die Games of the Future (Spiele der Zukunft) in Abu Dhabi im Dezember. Es ist die Krönung des jahrelangen Engagements von Athleten aus der ganzen Welt und wir feiern mit ihnen in diesem Moment und freuen uns auf das, was sie und viele andere Athleten später im Jahr erreichen werden."

Das Phygital Contenders: Abu Dhabi – Football-Turnier (Phygitale Spieler: Abu Dhabi – Fußballturnier) wurde von ASPIRE in Zusammenarbeit mit Ethara und dem globalen Rechteinhaber Phygital International ins Leben gerufen.

Abu Dhabi behauptet sich weiterhin als globaler Knotenpunkt für Innovation und zukunftsweisende Sportarten. Alle Augen richten sich nun auf den Dezember, wenn das Emirat bei den Games of the Future 2025 (Spiele der Zukunft 2025) die weltbesten Athleten mit unterschiedlichem Hintergrund und in verschiedenen Disziplinen empfängt. Nis Hatt weiter: „Abu Dhabi ist die perfekte internationale Plattform. Es ist zukunftsorientiert, technologiegetrieben und hat bereits stark in Sport- und Cyberwettbewerbe investiert. Es hat den Appetit, die Fähigkeit und die Infrastruktur, völlig neue Sportformate zu veranstalten, und das mit Erfolg."

Informationen zu Phygital International (PI):

Phygital International ist der weltweite Organisator von Phygital Sports und konzentriert sich auf die Innovation und Neudefinition des Sports. Er ist der Verwalter und Rechteinhaber der Games of the Future (Spiele der Zukunft) und überwacht das Bewerbungsverfahren für jede Gastgeberstadt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: https:// Phygitalinternational.de

Informationen zu den Games of the Future:

Die Games of the Future (Spiele der Zukunft) sind eine jährlich stattfindende internationale Veranstaltung, bei der die Welten des physischen und des digitalen Sports miteinander verschmelzen und die den Höhepunkt des Phygital Sport (phygitalen Sports) darstellt. Das Turnier bringt die nächste Generation Phygital Sporting Heroes (phygitalen Sportheldinnen und -helden) aus aller Welt zusammen, um sich in einer Vielzahl von Sportarten und Herausforderungen zu messen. Die Games of the Future 2025 (Spiele der Zukunft 2025) werden in Abu Dhabi, VAE, stattfinden, während die Games of the Future 2026 (Spiele der Zukunft 2026) in Astana, Kasachstan, abgehalten werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://gofuture.games/

Informationen zu ASPIRE:

ASPIRE ist der Innovationsbeschleuniger des Abu Dhabi Advanced Technology Research Council (ATRC) und treibt die Entwicklung zukünftiger transformativer Technologien voran. ATRC ist für die Festlegung der Forschungs- und Entwicklungsstrategie von Abu Dhabi, die Konsolidierung von Mitteln für effiziente Investitionen und die Förderung von Richtlinienentwicklung und Regulierung zuständig. ASPIRE arbeitet in Absprache mit branchenübergreifenden Interessenvertretern aus Industrie, Universitäten und Forschungsinstituten an der Formulierung von Problemstellungen. Außerdem werden große Herausforderungen und internationale Wettbewerbe ausgeschrieben, um einige der dringendsten Probleme der Welt zu lösen. ASPIRE bringt außergewöhnliche Menschen, Ideen, Ressourcen und Technologien zusammen, um komplexe Herausforderungen zu lösen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aspireuae.ae/

Informationen zu Ethara:

Ethara gestaltet die Zukunft von Unterhaltung, Sport, Kultur, Event-Services und Asset-Management auf regionaler und internationaler Ebene. Mit Niederlassungen in Abu Dhabi, Dubai und Riad beschäftigt das Unternehmen mehr als 300 Fachleute, die einen unvergleichlichen Schatz an Fachwissen, Erfahrung, Kenntnissen und Fähigkeiten bieten. Ethara, was auf Arabisch so viel wie „Nervenkitzel" bedeutet, betreibt ein beeindruckendes Portfolio von Einrichtungen, darunter den Yas Marina Circuit, den Etihad Park, die Etihad Arena, das Yas Conference Centre, die Zayed Sports City und das House of Sustainability. Das Unternehmen arbeitet mit führenden Eventagenturen, Inhabern von Schutzrechten und Entertainment-Partnern auf lokaler und internationaler Ebene zusammen, um erstklassige First-to-Market-Veranstaltungen und -Erlebnisse zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ethara.com

