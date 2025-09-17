SwissSkills

SwissSkills 2025: Fulminanter Start mit Tausenden Jugendlichen

Über 170 Volunteers, die so viele Einsatztage leisten wie ein kleines Unternehmen in einem Jahr. Ein Gelände so gross wie 15 Fussballfelder, gefüllt mit 92 Meisterschaftsflächen, über 150 «Try-a-Skill»-Zonen und unzähligen Begegnungsorten. Rund 1’100 junge Berufstalente, begleitet von 800 Expertinnen und Experten. Und 120’000 erwartete Besucherinnen und Besucher, darunter 2’100 Schulklassen aus allen Landesteilen. Das sind die SwissSkills 2025, die heute ihre Tore in Bern öffneten! Gleich zum Auftakt strömten rund 30’000 Menschen aufs Gelände, 21’000 davon waren Schülerinnen und Schüler.

Ein Auftakt der Superlative

Die vierte Ausgabe der zentralen Schweizer Berufsmeisterschaften SwissSkills 2025 startete mit einem Paukenschlag: Schon in der ersten Stunde nach Türöffnung drängten 10’000 Jugendliche auf das BERNEXPO-Areal. Damit ist der Start mehr als geglückt. Bis am Sonntag verwandelt sich das Gelände in die pulsierende Hauptstadt der Berufsbildung – ein Ort, an dem Exzellenz, Vielfalt und Leidenschaft erlebbar werden. Über 170 Volunteers in Orange sorgen dafür, dass alles rund läuft.

Berufsbildung zum Anfassen

Die Dimensionen der SwissSkills 2025 sind einzigartig: Auf 110’000 Quadratmetern – einer Fläche von 15 Fussballfeldern – präsentiert sich die Vielfalt der Berufswelt. Über 150 Berufe stehen im Rampenlicht, mehr als 90 davon in Schweizer Berufsmeisterschaften, ergänzt durch über 60 Demonstrationen. Jeder Beruf präsentiert eine eigene «Try a Skill»-Zone. Vom Schweissen bis zum Programmieren, vom Servieren bis zum Lackieren ist alles dabei. Dieses einzigartige Erlebnisformat macht die SwissSkills 2025 zu einem Ort, an dem Berufsbildung greifbar, konkret und inspirierend wird.

1’100 Talente, begleitet von über 800 Expertinnen und Experten

Im Zentrum der SwissSkills 2025 stehen die jungen Berufsleute: Rund 1’100 Talente aus allen Sprachregionen zeigen ihr Können in 92 Schweizer Berufsmeisterschaften. Unterstützt und bewertet werden sie von über 800 Expertinnen und Experten. Dahinter stehen individuelle Geschichten – von der Floristin, die innert Minuten wahre Kunstwerke aus Blüten schafft, über den Mikromechaniker bis hin zur Maurerin, die millimetergenau Stein auf Stein setzt. Sie alle haben sich über anspruchsvolle Selektionsverfahren qualifiziert und kämpfen nun um den Schweizermeistertitel. Für einige wird es bestenfalls auch die Eintrittskarte für die internationale Bühne.

Ein Erlebnis für Schulen und Familien

Über 65’000 Schülerinnen und Schüler besuchen die SwissSkills 2025 von Mittwoch bis Freitag im Klassenverband. Für viele ist es die erste Begegnung mit der Vielfalt der Berufswelt. Am Wochenende übernehmen dann die Familien das Zepter. An den «Family Days» am Samstag und Sonntag entdecken weitere 10’000 Jugendliche gemeinsam mit ihren Angehörigen die Berufswelt – und treffen auf frisch gekürte Berufs-Champions. Das Beste daran: für die «Family Days» gibt es noch Tickets.

Willkommen in der SwissSkills City

Mit den SwissSkills 2025 entsteht nicht nur auf dem BERNEXPO-Areal eine einzigartige Erlebniswelt. Parallel dazu wird heute die SwissSkills City lanciert – die neue virtuelle Stadt der Berufsbildung. Sie macht die Vielfalt der Berufe über den Anlass hinaus sichtbar und erlebbar: mit Kurzvideos von Lernenden, spannenden Einblicken und spielerischen Challenges. Mehr dazu gibt’s unter SwissSkills City.

Bilder und Videos zur freien Verfügung

Eine laufend aktualisierte Galerie mit Fotos und Bewegtbildmaterial gibt’s hier:

Besucherinformationen

Die SwissSkills 2025 dauern noch bis Sonntag, 21. September.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag 09:00 bis 17:00 Uhr, Sonntag 10:00 bis 17:00 Uhr.

Mehr Information zum Anlass gibt’s unter SwissSkills 2025 | SwissSkills

