TEDA feiert 40 Jahre bahnbrechende Innovation, integrative Öffnung und synergetische Entwicklung

TIANJIN, China, 8. Dezember 2024 /PRNewswire/ – Die Tianjin Economic-Technological Development Area („TEDA"), die 1984 mit Genehmigung des chinesischen Staatsrats gegründet wurde, feiert ihr 40-jähriges Bestehen. Dieser Meilenstein unterstreicht die Verwandlung einer Salz-Alkali-Brache in die erste wirtschaftliche Entwicklungszone des Landes auf nationaler Ebene. Sie verfügt über eine der günstigsten Investitionsbedingungen in China mit dem größten Wirtschaftsvolumen und dem höchsten Grad an Integration mit der Welt. Die TEDA unterhält 10 Industrieparks mit einer Fläche von 403 Quadratkilometern, in denen 53.400 Unternehmen ansässig sind.

China hat in den letzten Jahren ein hohes Maß an Offenheit beibehalten, um eine Marke für Investitionen zu schaffen. „Als Pionier der Reformen und der Öffnung hat die TEDA ein erstklassiges Geschäftsklima für Investitionen geschaffen, um nachhaltiges Wachstum und aufstrebende Innovationen zu fördern", sagte Hong Shicong, Leiter des Verwaltungsausschusses der TEDA.

Durch strategisches Denken, industrielle Wertschöpfung und synergetische Dienstleistungen ist die TEDA seit 16 Jahren in Folge die Wirtschaftsentwicklungszone Nr. 1 in China, was die Gesamtwirkung betrifft. Bis Ende 2023 hatte die TEDA 6.478 ausländische Investitionsprojekte aus 97 Ländern und Regionen, darunter 573 Projekte von 124 Fortune-500-Unternehmen, mit ausländischen Investitionen in Höhe von insgesamt 69,557 Mrd. USD ins Land geholt.

Die TEDA hat es sich zur Aufgabe gemacht, multinationale Unternehmen bei der Erschließung der potenziellen Märkte und Industrieketten in China zu unterstützen. 1992 wurde mit der Gründung des ersten multinationalen Hightech-Großunternehmens, Motorola China, eine neue Ära der drahtlosen Kommunikation in China eingeläutet, und die TEDA begann mit seinen kontinuierlichen Bemühungen um die Förderung des Geschäftsumfelds und des Aufbaus von Rechtsvorschriften.

Bei ihrer Gründung führte die TEDA eine flexible Landnutzungspolitik ein, die die Einführung von 70-jährigen Landnutzungsrechten durch Landpachtverträge in China vorantrieb. Mit dem Fortschritt der Region hat die TEDA Maßstäbe für den Arbeitsschutz gesetzt und damit einen Präzedenzfall in Chinas einschlägiger Gesetzeslandschaft geschaffen. Diese Innovationen brachten der Stadt die Anerkennung als eine der innovativsten Kommunalverwaltungen Chinas durch „Impact China" ein.

Das Industriecluster in der Größenordnung von Hunderten von Milliarden Yuan in der TEDA bietet Vorteile für die Entwicklung technischer Talente und die Herstellung von Industrieketten in den Bereichen Automobil, IT, neue chemische Werkstoffe, Pharmazeutika und Gesundheit und anderen.

Die TEDA befindet sich an der Schnittstelle des Integrationsplans Peking-Tianjin-Hebei und der Bohai-Bucht und ist effizient in 162 interprovinzielle Regierungsstellen in der Region integriert. Professionelle Beratungsdienste von Dritten stehen zur Verfügung, um die Finanzierung, den Betrieb, das Management, die Anwerbung von Talenten und die Vertriebskanäle zu unterstützen.

