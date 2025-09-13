SwissSkills

5x Gold, 2x Silber, 2x Bronze – Zentralschweizer Berufstalente brillieren an den EuroSkills

An den EuroSkills Herning 2025 nahmen neun Berufstalente aus der Zentralschweiz teil und überzeugten dabei auf ganzer Linie: Alle neun konnten nämlich eine Medaille für das SwissSkills National Team gewinnen – eine überragende Ausbeute.

Die intensive Vorbereitung mit mehr als 1000 Trainingsstunden hat sich für die neun Berufstalente aus der Zentralschweiz gelohnt. An den EuroSkills in Herning können sie allesamt überzeugen und gewinnen eine Medaille. Gleich fünf goldene Auszeichnungen gehen in die Zentralschweiz. Im Skill «Entrepreneurship / Business Development» gewann das Duo Leonardo Soares Sousa, Kaufmann EFZ aus Emmenbrücke (LU), und Marlon Mathieu, Kaufmann EFZ aus Adligenswil (LU). Melitta Leu, Bekleidungsgestalterin EFZ aus Zug (ZG), war im Skill «Fashion Design und Technology» mit ihrer Teamkollegin Paula Stein nicht zu schlagen. Die zwei weiteren Goldmedaillen gingen an Carmen Bircher, Malerin EFZ aus Hagendorn (ZG), im Skill «Painting and Decorating» und an Alina Knüsel, Automobilmechatronikerin EFZ mit Fachrichtung Nutzfahrzeuge aus Meierskappel (LU), im Skill «Truck and Bus Technology».

Über Silber durften sich Jana Gander, Elektroinstallateurin EFZ aus Beckenried (NW), im Skill «Electrical Installations» und Florian Hurni, Gipser Trockenbauer EFZ aus Neuenkirch (LU), im Skill «Plastering and Dry Wall Systems» freuen. Auch zwei bronzene Auszeichnung gingen in die Zentralschweiz und zwar an Janis Schönenberger, Boden-Parkettleger EFZ aus Tuggen (SZ), im Skill «Floor Laying) und Pascal Arnold, Koch EFZ aus Attinghausen (UR), im Skill «Cooking». Damit war die Region Zentralschweiz nicht nur nominell am stärksten vertreten, sondern gewann auch die meisten Medaillen für das Schweizer Team.

Schweizer Team gewinnt elf Medaillen

Die EuroSkills 2025 waren für das SwissSkills National Team ein grosser Erfolg. Nicht weniger als elf Medaillen konnten die Schweizer Berufstalente in den 14 Skills, in denen sie angetreten waren, gewinnen – darunter sechs goldene. Die Schweiz kürt sich damit zur besten Nation dieser Titelkämpfe. Dies dank dem höchsten Durchschnittswert der Medaillenpunkte pro Berufstalent aller teilnehmenden Nationen. Entsprechend positiv fällt das Fazit von Technical Delegate Martin Erlacher aus: «Wir sind unglaublich stolz auf die Leistungen, die unsere Berufstalente erbracht haben. Elf Medaillen aus vierzehn Skills zu holen – das muss man zuerst einmal schaffen.»

Vier Wettkämpfer treten erst im November an

Vier Mitglieder des SwissSkills National Team werden zudem an den Independent Skills Championships Europe (ISC-E) in den Skills Butchery, Glass Construction Technology, Stonemasonry und Metal Roofing teilnehmen. Diese vier Skills sind nicht Teil des offiziellen Programms der EuroSkills 2025 in Herning und werden daher separat ausgetragen. Der Butchery Wettkampf findet vom 12. bis 15. November in Chur statt. Die Wettkämpfer der restlichen Berufe werden dann ein paar Tage später vom 20. bis 23. November in Salzburg ausgetragen.

SwissSkills 2025 stehen vor der Tür

Bereits am kommenden Wochenende können sich an den SwissSkills 2025, die in Bern stattfinden, neue Berufstalente für internationale Einsätze empfehlen. Wer nächste Woche vorbeischauen möchte, um sich vor Ort ein Bild der neusten Generation junger Berufsleute zu machen, kann sich noch immer Tickets dafür kaufen. Insgesamt werden an den SwissSkills 2025 in 92 Berufen Schweizer Meistertitel vergeben und über 150 verschiedene Berufe werden vorgestellt. Insgesamt nehmen rund 1100 junge Berufstalente an den SwissSkills 2025 teil.

Resultate der EuroSkills 2025

Weitere Informationen zu den EuroSkills und den ISC-E finden Sie auf unserer Webseite

Das gesamte Schweizer Team auf einen Blick

Kontakt zu den Wettkämpferinnen und Wettkämpfern

Die Bilder können nach Skill, sowie nach Vornamen und Nachnamen durchsucht werden, damit Sie Bildmaterial von den gewünschten Personen finden.

Videomaterial der EuroSkills 2025

Weitere Informationen zu den SwissSkills 2025

