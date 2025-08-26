SwissSkills

SwissSkills 2025: 116 junge Berufstalente aus der Zentralschweiz am Start

Medienmitteilung von SwissSkills vom 26. August 2025

Die Würfel sind gefallen! Jetzt ist klar, wer an den SwissSkills 2025 im Rampenlicht stehen wird. Rund 1'100 junge Berufstalente aus allen Sprachregionen der Schweiz sind definitiv selektioniert – darunter auch 116 aus der Zentralschweiz. Vom 17. bis 21. September verwandelt sich das BERNEXPO-Areal in Bern in die grösste Bühne der Berufsbildung. In über 90 packenden Meisterschaften und mehr als 60 Demonstrationen werden über 150 Berufe «sichtbar, greifbar und erlebbar». Schon jetzt können Fans, Familien und Lehrbetriebe ihre Favoriten mit der neuen Fankampagne online auf der «Social Wall» feiern. Erwartet werden während den fünf Eventtagen rund 120’000 Besucherinnen und Besucher, darunter auch über 65’000 Schülerinnen und Schüler im Klassenverband. Tickets sind erhältlich unter https://swiss-skills2025.ch/de/tickets.

Starke Präsenz aus der Zentralschweiz

Rund 1’100 junge Talente aus allen Sprachregionen der Schweiz stehen fest. Sie werden ab dem 17. September an den SwissSkills 2025 in Bern in mehr als 90 Berufen ihr Können unter Beweis stellen und den oder die Schweizermeister/-in ermitteln. Die Liste der Nachwuchsprofis ist online einsehbar unter: Teilnehmende | SwissSkills. Weitere 68 Berufe präsentieren sich als Demonstration.

Mit 116 Teilnehmenden aus 61 Berufen ist die Zentralschweiz in Bern stark vertreten. Sie alle haben sich in Selektionsverfahren ihrer Berufsverbände durchgesetzt und gehören zu den Besten ihres Fachs. Für einige bietet die Meisterschaft gar die Chance, sich für internationale Meisterschaften wie die WorldSkills oder EuroSkills zu qualifizieren.

Mehr als eine Meisterschaft: Über 150 Berufe zum Anfassen

Ihr Erlebnisformat macht die SwissSkills 2025 einzigartig: Die Besucherinnen und Besucher können nicht nur Meisterschaften auf höchstem Niveau verfolgen, sondern Berufe auch selbst ausprobieren. Jeder der über 150 Berufe verfügt über eine eigene „Try a Skill“-Zone, in der berufstypische Tätigkeiten hautnah erlebbar werden. Damit wird die Vielfalt der Berufswelt gerade für Jugendliche mitten im Berufswahlprozess konkret greifbar.

NEU: Mit Fan-Kampagne Nachwuchsprofis feiern

Mit einer neuen Fankampagne lädt SwissSkills Familien, Fans und Lehrbetriebe ein, ihre Berufstalente schon jetzt zu feiern. Auf der «Social Wall» auf https://fan.swiss-skills2025.ch werden Posts aus der ganzen Schweiz gesammelt. Ob mit einem Selfie, einem Teamfoto oder einer kurzen Textbotschaft – wer seine Unterstützung auf Social Media teilt, macht seinen Favoriten sichtbar. Die kreativsten Beiträge erscheinen ab dem 2. September auf grossen Screens in der ganzen Schweiz.

Ein Fest für Schulen, Familien und alle Interessierten

Rund 120’000 Besuchende werden erwartet, darunter über 2’100 Schulklassen mit mehr als 65’000 Schülerinnen und Schülern. An den «Family Days» am Wochenende reisen zusätzlich 10’000 Jugendliche mit ihren Familien nach Bern. Auf einer Fläche von 15 Fussballfeldern entsteht während fünf Eventtagen eine Erlebnislandschaft, die Berufsbildung mit Emotionen, Vielfalt und Dynamik zum Leuchten bringt. Wer dieses einmalige Schaufenster der Schweizer Berufswelt live erleben will, kann sich unter www.swiss-skills2025.ch/de/tickets Tickets sichern.

Medienservice SwissSkills 2025

Liste der Teilnehmenden

Filtermöglichkeit nach Kanton, Suchfunktion nach Beruf, Wohnort, Name, Vorname sowie nach Berufsschule: Teilnehmende | SwissSkills

Für Medienschaffende aufbereitete, nach diversen Kriterien (z.B. Wohnkanton, PLZ) sortierbare Excel-Liste aller Teilnehmenden

Bildmaterial

Medienbilder, Key Visuals und Logos finden sich im Download-Bereich auf unserer Webseite: Downloads | SwissSkills

Akkreditierung

Die Akkreditierung für Medienschaffende ist online möglich im Media Corner.

Kontakt

Haben Sie Fragen oder benötigen zusätzliche Informationen, etwa zu den Kontaktdaten der Teilnehmenden? Wir unterstützen gerne.

Stiftung SwissSkills, Schwarztorstrasse 87, 3007 Bern Medienkontakt: Medienkontakt: Angela Staudenmann, +41 31 552 62 46 Mirjam Hofstetter, +41 78 773 77 92 media@swiss-skills.ch, www.swiss-skills.ch