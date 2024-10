SRG SSR

Play Suisse zeigt Verfilmungen von Kinderbüchern

Bild-Infos

Download

Bern (ots)

Ein Räuber, ein Zauberer, eine Fee und mittendrin zwei Brüder: Der Film "Der Räuber Hotzenplotz" (2022) ist neu in der Play Suisse-Mediathek verfügbar und bildet das Herzstück der Kollektion "Zauberhafte Märchenverfilmungen". Dort laden Schweizer Verfilmungen von klassischen Kinderbüchern zum gemeinsamen Schauen mit der Familie ein.

Seit heute, dem 17. Oktober, ist der Spielfilm "Der Räuber Hotzenplotz" auf Play Suisse verfügbar. Nach dem Diebstahl von Grossmutters Kaffeemühle verfolgen die Brüder Kasperl und Seppel den Räuber. Bei der Verfolgungsjagd unterschätzen sie den Räuber Hotzenplotz und werden von ihm gefangen genommen. Während Seppel in der Räuberhöhle arbeitet, wird Kasperl an den bösen Zauberer Petrosilius Zwackelmann verkauft. Dort entdeckt Kasperl in den Kellern des Zauberschlosses die gefangene Fee Amaryllis, die ihm bei der Flucht helfen soll. Auch der Wachtmeister Dimpfelmoser versucht der Grossmutter und ihren Enkeln zu helfen und stösst dabei an seine Grenzen.

"Der Räuber Hotzenplotz" von Michael Krummenacher basiert auf dem gleichnamigen Roman von Otfried Preussler. Die Handlung orientiert sich an den ersten zwei Büchern der Hotzenplotz-Reihe. Der deutsch-schweizerische Spielfilm ist in Originalsprache Deutsch, sowie mit französischer Synchronisation und Untertiteln auf Deutsch, Französisch und Italienisch verfügbar. Er ist das Highlight der neuen Kollektion "Zauberhafte Märchenverfilmungen".

Die Geschichtensammlung der Kollektion "Zauberhafte Märchenverfilmungen"

Neben "Der Räuber Hotzenplotz" (2022) gibt's auch weitere Verfilmungen von klassischen Kinderbüchern in der Kollektion "Zauberhafte Märchenverfilmungen" zu sehen. "Mein Name ist Eugen" (2005) zeigt die Suche von Eugen und seinen Freunden nach dem Lausbubenkönig Fritzli Bühler, während bei "Heidi" (2015) das Gefühl des Heimwehs nach den Bergen miterlebt werden kann. Beim "Schellen-Ursli" (2015) wird das Abenteuer rund um die grosse Glocke aus dem Maiensäss bestritten und "Papa Moll" (2017) handelt von einem liebenswerten Familienvater und einem aufregenden Wochenende ohne Mama Moll. Diese Filme sind auf Play Suisse in den Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch mit Untertiteln in den gleichen Sprachen verfügbar. Insgesamt umfasst die Kollektion sieben Titel.