IFA 2024: Midea stellt bahnbrechende Innovationen vor, die die Zukunft der grünen Technologie vorantreiben

Midea, ein bekannter Name für intelligente Haushaltsgeräte, hatte einen bemerkenswerten Auftritt auf der IFA 2024, wo die Midea Residential Air Conditioner Division (Midea RAC) mit dem Gewinn des Innovative Heating Technology Gold Award für ihren neuesten Durchbruch, die CirQHP Indoor Hybrid, große Aufmerksamkeit und Anerkennung erlangte.

Ein technologisch fortschrittliches Produkt für Europas Heizungsherausforderungen

Die CirQHP Indoor Hybrid ist eine neue Ergänzung der Heizungsfamilie von Midea RAC, die nun Partner bei Polarexpeditionen ist und vielseitige, einfach zu installierende und energieeffiziente Heizungslösungen für Polarexpeditionen bietet.

Diese innovative Lösung zeichnet sich durch ein kompaktes Gehäuse und die Möglichkeit der Innenaufstellung aus, wodurch die Beschränkungen des europäischen Marktes für Wärmepumpeninstallationen aufgehoben werden. Die Benutzer müssen sich keine Gedanken mehr über den Lärm von Außengeräten, den Mangel an Installationsraum oder Bauvorschriften machen. Der Einbau ist zeit- und kostensparend und lässt sich leicht an verschiedene Haustypen anpassen.

Das Hybridkonzept ermöglicht es den Nutzern, die Investitionskosten zu senken und gleichzeitig auf eine umweltfreundlichere Wärmepumpentechnologie umzusteigen. Durch die Verbindung mit neuen oder bereits vorhandenen Heizkesseln optimiert die CirQHP Indoor Hybrid den Betrieb von zwei Energiequellen und ist damit energieeffizienter, wirtschaftlicher und stabiler in extrem kalten Wintern. Diese Lösung soll nach und nach herkömmliche Heizkessel ersetzen, die Energiewende in Europa fördern und eine grüne Technologierevolution auslösen.

Förderung eines nachhaltigen Lebens mit umweltfreundlichen Lösungen

Midea hat sich der nachhaltigen Entwicklung verschrieben, und seine neueste Innovation, die KI-gesteuerte Solstice-Klimaanlage, ist ein klares Beispiel für dieses Engagement. Solstice wird von der proprietären ECOMASTER AI angetrieben und stellt einen bedeutenden Fortschritt in der intelligenten Klimatisierung dar. Das System nutzt maschinelles Lernen, um die Wärmelast in Innenräumen und Umweltveränderungen zu analysieren und vorherzusagen, und ermöglicht so schnelle Anpassungen und eine präzise Steuerung. Dieser intelligente Ansatz zur Kühlung erhöht nicht nur den Komfort, sondern ermöglicht auch zusätzliche Energieeinsparungen von über 30 %.

Die Solstice-Klimaanlage verfügt über einen um 180° drehbaren Windabweiser, der eine umfassende Luftabdeckung und Temperaturgleichmäßigkeit im gesamten Haus gewährleistet. Es bietet schnelle Kühl- und Heizfunktionen und erreicht spürbare Temperaturänderungen innerhalb von nur 10 Minuten. Die Verfolgung der Energiebilanz des Klimageräts und individuelle Energiesparempfehlungen unterstreichen seine Rolle bei der Förderung eines nachhaltigen Lebens.

Die umweltfreundlichen R290-Kältemittelprodukte von Midea und das intelligente All-in-One-Energiemanagementsystem MHELIOS unterstreichen das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit. MHELIOS lässt sich in ESS-Systeme und intelligente Haushaltsgeräte integrieren und optimiert so den Ökostromverbrauch. Dieser Ansatz geht auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Benutzer ein, bietet greifbare Vorteile und steht gleichzeitig im Einklang mit dem Motto „Green Vision Blue Future" von Midea, das eine kohlenstoffarme, energiesparende Zukunft fördert.

Eine bewährte Lösung für das Kühlungsdilemma in Europa

Ein weiterer Höhepunkt der Ausstellung war der PortaSplit, der für seine Kreativität, Vielseitigkeit und Leistung gefeiert wurde. Dieses Produkt verbindet die Tragbarkeit eines tragbaren Klimageräts mit der Effizienz eines Split-Klimageräts und bietet eine leistungsstarke und leise Kühlung. Der PortaSplit, der in Europa für seine extrem niedrige Geräuschentwicklung und seine robuste Leistung gelobt wird, erfüllt die steigende Nachfrage nach energieeffizienten, komfortablen Temperaturlösungen. Der Erfolg unterstreicht das Engagement von Midea RAC für Innovation und Qualität und trägt zu höheren Standards in der Klimaanlagenbranche bei.

Die Präsentationen von Midea auf der IFA 2024 unterstreichen das Engagement des Unternehmens für Innovationen in den Bereichen Heizen, Kühlen und Energiemanagement mit umweltfreundlichen Technologien. Im Mittelpunkt der Strategie von Midea steht seine technologische Kompetenz. In den letzten fünf Jahren hat Midea fast 60 Milliarden RMB in Forschung und Entwicklung investiert, mit anhaltendem Wachstum. Außerdem baut das Unternehmen seine weltweite F&E-Präsenz aus und richtet 33 Forschungszentren in elf Ländern ein. Allein in der ersten Hälfte dieses Jahres sicherte sich Midea über 5.000 neue Patente, womit die Gesamtzahl auf über 80.000 stieg. Damit liegt das Unternehmen weltweit auf Platz acht der Patentfamilien und unterstreicht sein Engagement für Innovation und technologischen Fortschritt.

