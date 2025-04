Ferris Bühler Communications

Frühlingsfest Corvatsch: ClockClock sorgt für Beats im Schnee

Zum schneereichen Abschluss einer erfolgreichen Wintersaison wurde beim Frühlingsfest Corvatsch/Silvaplana der Winter tanzend verabschiedet. Bereits am Freitag eröffnete die Folk-Pop-Band Kids of Adelaide das Wochenende in Silvaplana, bevor am Samstag auf der Mittelstation Murtèl die deutsche Band ClockClock mit Electropopbeats für ausgelassene Stimmung sorgte. Am Sonntag klang das Frühlingsfest mit der traditionellen „Ustrinkete“ in der Hossa Bar aus.

Alle Informationen sowie das Fazit der Bergbahnen zur Wintersaison entnehmen Sie der angehängten Medienmitteilung. Aktuelles Bildmaterial vom Frühlingsfest Corvatsch-Silvaplana 2025 finden Sie hier.

Bei Fragen oder Interview-Wünschen mit den Verantwortlichen der Corvatsch AG stehen wir Ihnen gerne per Rückmail oder telefonisch unter 056 209 15 05 zur Verfügung.

Wir freuen uns über eine Berichterstattung in Ihrem Medium.

Herzliche Grüsse

Anastasia Johnson

i. A. Corvatsch AG