3x Gold, 1x Silber, 1x Bronze: Fünf Berner Bronze Berufs-Champions glänzen an den WorldSkills Lyon 2024

Medienmitteilung der Stiftung SwissSkills vom 15. September 2024

3x Gold, 1x Silber, 1x Bronze: Fünf Berner Berufs-Champions glänzen an den WorldSkills Lyon 2024

Die WorldSkills Lyon 2024 sind bereits wieder Geschichte – und werden als erfolgreiche Berufs-Weltmeisterschaften in die Geschichte der Schweizer Delegation eingehen. Das SwissSkills National Team hat nicht weniger als sieben Goldmedaillen, sieben Silbermedaillen sowie eine Bronzemedaille gewonnen und ist damit «Top 3 of World» und «Best Nation of Europe». Die Schweiz erreicht damit eine ähnlich gute Ausbeute wie bereits bei den WorldSkills 2019 in Kazan.

Die Resultate überzeugen! Einmal mehr brillierten die Schweizer Berufstalente an den WorldSkills und unterstrichen dabei die Exzellenz des einheimischen Berufsbildungssystems im internationalen Vergleich. Das 45-köpfige SwissSkills National Team war in 41 Skills (Wettkämpfen) angetreten und gewann dabei beeindruckende 15 Medaillen – sieben goldene, sieben silberne sowie eine bronzene. Damit ist die Schweiz «Top 3 of World» und «Best Nation of Europe». Der Technische Delegierte, Martin Erlacher, zeigt sich zufrieden: «Ich bin unglaublich stolz auf unsere 45 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer. Sie haben in den vergangenen Tagen auf eindrückliche Art und Weise gezeigt, was in ihnen steckt und die Schweizer Berufsbildung ins allerbeste Licht gerückt!»

Das sind unsere Berufs-Champions mit einer Goldmedaille:

Michael Bieri (Skill Carpentry, Zimmermann EFZ, Süderen BE)

(Skill Carpentry, Zimmermann EFZ, Süderen BE) Edward Booth (Skill Cyber Security, Informatiker EFZ, Therwil BL) / Philippe Dourassov (Skill Cyber Security, Rolle VD)

Reto Dali (Skill Landscape Gardening, Gärtner EFZ I Garten- und Landschaftsbau, Gunzwil LU) / Samuel Binder (Skill Landscape Gardening, Gärtner EFZ I Garten- und Landschaftsbau, Reiden LU)

Cedric Lang (Skill Heavy Vehicle Technology, Landmaschinenmechaniker EFZ, Stetten SH)

Michael Ryter (Skill Plastering and Drywall Systems, Gipser-Trockenbauer EFZ, Grüt ZH)

Sophie Schumacher (Skill Heavy Truck Maintenance, Automobil-Mechatronikerin EFZ, Fachrichtung Nutzfahrzeuge, Hagneck BE)

(Skill Heavy Truck Maintenance, Automobil-Mechatronikerin EFZ, Fachrichtung Nutzfahrzeuge, Hagneck BE) Carmen Többen (Skill Hotel Reception, Hotel-Kommunikationsfachfrau EFZ, Oberhofen BE)

Eine Silbermedaille haben gewonnen:

Nevio Bernet (Skill Automobile Technology, Automobil-Mechatroniker EFZ, Ufhusen LU)

Melvin Deubelbeiss (Skill Electronics, Elektroniker EFZ, Holderbank AG)

Julian Gemperli (Skill Construction Metal Work, Metallbauer EFZ, Flawil SG)

Lara Kaufmann (Skill 36 Car Painting, Carrosserielackiererin EFZ, Riggisberg BE)

(Skill 36 Car Painting, Carrosserielackiererin EFZ, Riggisberg BE) Felix Kuster (Skill Stonemasonry, Steinmetz EFZ, Jona SG)

Maurin Schickli (Skill Industrie 4.0, Informatiker EFZ, Engelburg SG), Leon Bamert (Skill Industrie 4.0, Automatiker EFZ, Dinhard ZH)

Elmar Wyrsch (Skill Cabinetmaking, Schreiner EFZ, Attinghausen UR)

Eine Bronzemedaille gewinnt:

Stefanie Fahrni (Skill Fashion Technology, Bekleidungsgestalterin EFZ, Trubschachen BE)

Darüber hinaus gab es 21 «Medaillons for Excellence» – das sind 8 Diplome mehr als an den WorldSkills 2019 in Kazan. Zwei der 15 Medaillen vergab WorldSkills bereits gestern für sogenannte «Exhibition Skills»: Die Goldmedaille von Sophie Schumacher sowie die Silbermedaille von Felix Kuster.

Das Team um Edward Booth & Philippe Dourassov (Skill Cyber Security) wurde zudem mit dem Preis «Best of Nation» für die höchste Punktzahl ausgezeichnet.

«Alle für Einen, Einer für Alle!»

Mit diesem Medaillenregen wurde das gute Resultat von den WorldSkills 2019 in Kazan (5x Gold, 5x Silber, 6x Bronze) egalisiert. Auf das Erfolgsrezept angesprochen, erklärt Martin Erlacher: «Mit den Competitors, den Expertinnen und Experten, unseren Teamleadern sowie der ganzen weiteren Delegation haben wir es geschafft, unser Motto «Alle für Einen – Einen für Alle» von A bis Z durchzuziehen. Jede und jeder war ein wichtiges Puzzlestück dieses glänzenden Erfolgs.»

Unser Medien-Service der Siegerehrung von den WorldSkills 2024 in Lyon

Fotos: Sämtliche Bilder zu den Wettkämpfen und zur Siegerehrung sind mit dem folgenden Link kostenlos verfügbar.

Link zur Bilddatenbank: https://photos.swiss-skills.ch/Photos/SwissSkills-National-Team-WorldSkills-Lyon-2024

Audio-Quotes (für Radiostationen & Presse): Unser Radioreporter führt fortlaufend mit den Medaillengewinnerinnen und -gewinnern Interviews und liefert aktuelle Stimmen und Eindrücke.

Die Audio-Interviews werden fortlaufend publiziert auf: Audiofiles / Fichiers_audio – Google Drive

Videomaterial: Wir stellen professionelles Videomaterial für Online-Dienste und TV-Stationen aus dem Winner Circle zur Verfügung. Link zum Video-Download-Server: WorldSkills_2024 | Medien – Google Drive

Resultate: Resultate | SwissSkills (swiss-skills.ch)

Stiftung SwissSkills, Schwarztorstrasse 87, 3007 Bern Medienkontakt: Mirjam Hofstetter, +41 78 773 77 92, media@swiss-skills.ch www.swiss-skills.ch