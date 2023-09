Asia-Pacific View

Asia Pacific View präsentiert die 'Skill-Show' ausländischer Blogger über den Vocational Skills Competition of the People's Republic of China in Tianjin

Wie fahren HSR-Fahrer in China Züge? Wie werden Container im Hafen be- und entladen? Wie viele technische Fachkräfte gibt es in China? Drei Blogger, Kevin, Lily und Daria, werden sich bei 2. Vocational Skills Competition of the People's Republic of China in Tianjin in qualifizierte Talente verwandeln und eine Vielzahl einzigartiger Berufe in China erleben.

Dieser Berufswettbewerb umfasst insgesamt 109 Disziplinen, an dem insgesamt 4.045 Wettbewerber aus ganz China teilnehmen. Sie werden aus mehr als 100.000 Teilnehmern ausgewählt. Unter ihnen gibt es erfahrene "Meister" und junge "Handwerker", die begierig darauf sind, einen neuen Höhepunkt in ihren beruflichen Fähigkeiten zu schaffen.

Neben traditionellen Disziplinen wie Flugzeug, Automobilwartung, Teekunst, Backen, Tischlerei und Gartenbau wurden auch neue Disziplinen in digitalen Technologiekompetenzen hinzugefügt, wie intelligente Fertigungstechnik, IC-Engineering und -Technologie, KI-Engineering und -Technologie, VR-Engineering und -Technologie und so weiter, die mit neuen Technologien und neuen Berufen zusammenhängen. Der Wettbewerb war hart, und die Wettbewerber haben alle ihre Meisterschaft demonstriert. Die drei Blogger am Wettbewerb lobten die hohe fachliche Kompetenz chinesischer Handwerker. Daria glaubt, dass die rasante Entwicklung der chinesischen Fertigungsindustrie untrennbar mit diesen Handwerkern verbunden ist. Besonders optimistisch sieht sie die zukünftige Entwicklung der chinesischen Berufsbildung und hofft, dass mehr junge Menschen Talente mit exzellenten beruflichen Fähigkeiten werden.

Nach viertägigem intensivem Wettbewerb gewannen 393 Wettbewerber aus verschiedenen Provinzen und Städten in China Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Es gab 62 Disziplinen als Qualifikationsdisziplinen für den World Skills Competition. Die Gewinner werden China beim 47. World Skills Competition vertreten, der im September nächsten Jahres in Lyon, Frankreich, stattfinden wird. Sie werden mit globalen Fachkräften konkurrieren und einmal mehr das hohe Niveau der fachlichen und technologischen Entwicklung in China demonstrieren.