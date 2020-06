Berner Bildungszentrum Pflege

Dr. Thomas Ruprecht wird neuer Direktor des Berner Bildungszentrums Pflege

Bern (ots)

Der Verwaltungsrat des Berner Bildungszentrums Pflege hat Dr. phil. Thomas Ruprecht zu seinem neuen Direktor gewählt. Er tritt am 1. Januar 2021 die Nachfolge von Peter Marbet an. Dieser nimmt nach fast 13 Jahren als Direktor an der Spitze des grössten Pflegebildungszentrums auf tertiärer Bildungsstufe in der Schweiz eine neue berufliche Herausforderung an.

Thomas Ruprecht, Jahrgang 1967, wohnt in Bern, ist verheiratet und hat zwei Söhne. An der Universität Bern erlangte er das Diplom für das Höhere Lehramt in Deutsch und Philosophie und schloss mit dem Doktorat in Philosophie ab. Er verfügt über Nachdiplomabschlüsse in Unternehmensführung und in Change Management.

In seiner beruflichen Laufbahn war Thomas Ruprecht zunächst als Gymnasiallehrer in La Neuveville und Bern tätig, bevor er 2009 Rektor der Stiftsschule Engelberg wurde. Seit 2015 ist er Direktor des SAZ Burgdorf, Schulungs- und Arbeitszentrum für Behinderte. Seit 2018 ist er zudem nebenamtlich Präsident von SOCIALBERN.

Thomas Ruprecht bringt grosse Management- und Führungserfahrung sowie vielfältige Kompetenzen in der Pädagogik sowie in bildungs- und sozialpolitischen Fragestellungen mit.

Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Thomas Ruprecht mit seinem breiten Spektrum an Erfahrungen und Kompetenzen die besten Voraussetzungen mitbringt, um das Berner Bildungszentrum Pflege in die Zukunft zu führen.

Berner Bildungszentrum Pflege

Das Berner Bildungszentrum Pflege bietet im Auftrag des Kantons Bern Studiengänge für die Pflegeausbildung auf Stufe Höhere Fachschule (HF), Nachdiplomstudiengänge und Zertifikatslehrgänge an. Mit mehr als 1'300 Studierenden ist es das grösste Pflegebildungszentrum auf tertiärer Bildungsstufe in der Schweiz.

Träger des BZ Pflege sind die Stiftung Inselspital Bern, die Stiftung Lindenhof Bern, die Stiftung Diaconis Bern, der Verband Gesundheitsberufe Praktische Ausbildung Berner Oberland und die Stiftung Pflegebildung Seeland.

Pressekontakt:

Kontakt:

Susanne Huber, Präsidentin des Verwaltungsrates Berner

Bildungszentrum Pflege

+41 79 455 64 81

susanne.huber@bzpflege.ch

Berner Bildungszentrum Pflege

Freiburgstrasse 133, 3008 Bern

+41 31 630 14 14

www.bzpflege.ch