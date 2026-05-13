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Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde (VSM/ASAM)

26. Schweizer Mühlentag
Am 16. Mai 2026 nehmen 91 historische Mühlen, Sägemühlen und Werkstätten am Schweizer Mühlentag teil - mit Festen, Führungen, Vorführungen und erlebbarem Handwerk

26. Schweizer Mühlentag / Am 16. Mai 2026 nehmen 91 historische Mühlen, Sägemühlen und Werkstätten am Schweizer Mühlentag teil - mit Festen, Führungen, Vorführungen und erlebbarem Handwerk
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Kröschenbrunnen/Weiningen (ots)

Erleben, feiern, staunen - über 91 Anlagen laden ein

Wiederum laden über 91 teilnehmende Anlagen teil und mit Handwerk undgelebtem Brauchtum zum Verweilen ein. Mehrere Dutzend davon bieten Festwirtschaften an und erwarten teilweise mehrere Hundertschaften von Besuchern. Am Schweizer Mühlentag 2026 rücken die Futtermühlen ins Blickfeld. Sie stehen exemplarisch für die Weiterentwicklung der traditionellen Mehl- und Ölmühlen hin zu hochspezialisierten Betrieben, die einen entscheidenden Beitrag zur modernen Landwirtschaft leisten.

Von der klassischen Mühle zur Futtermühle

Die heutigen Futtermühlen sind aus den traditionellen Mehl- und Ölmühlen hervorgegangen. Mit dem steigenden Bedarf an Fleisch- und Milchprodukten entwickelte sich auch die Verarbeitung landwirtschaftlicher Rohstoffe weiter. Nebenprodukte aus der Getreideverarbeitung - sogenannte Müllerei-Abgänge - wurden zunehmend gezielt genutzt und durch Rohstoffe aus anderen Bereichen der Lebensmittelindustrie ergänzt.

Vielfalt der teilnehmenden Anlagen

Auch 2026 öffnen zahlreiche Mühlen in der ganzen Schweiz ihre Türen. Die Bandbreite reicht von historischen Anlagen bis hin zu modernen Betrieben, die Futtermittel industriell herstellen.

Eine Übersicht aller teilnehmenden Anlagen ist hier verfügbar:

https://www.muehlenfreunde.ch/de/schweizer-muehlentag/2026

Die Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde VSM/ASAM engagiert sich seit vielen Jahren für den Erhalt und die Vermittlung der Schweizer Mühlenkultur. Der Mühlentag findet traditionell am Samstag nach Auffahrt statt und bringt jedes Jahr tausende Besucherinnen und Besucher mit diesem einzigartigen Kulturerbe in Kontakt.

Kontakt für Medienanfragen VSM/ASAM:

Marc Nyffenegger - m.nyffenegger@muehlenfreunde.ch, Telefon 079 225 63 51, Vorstand VSM/ASAM, Ressort Presse und Medien (deutsch)
Christoph Hagmann - c.hagmann@muehlenfreunde.ch, Telefon 079 300 22 46, Co-Präsident VSM/ASAM und Verantwortlicher Schweizer Mühlentag (deutsch und französisch)

Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde VSM/ASAM
Sägemühle Kröschenbrunnen 18, 3555 Trubschachen
www.muehlenfreunde.ch

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