UCC COFFEE SWITZERLAND

Rebranding bei UCC: Fünf Schweizer Kaffeeklassiker neu inszeniert

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Kaffeemarken wie Giger, Rosca, Raygil und Sima treten ab sofort mit einem neuen Markenauftritt auf. UCC Coffee Switzerland mit Sitz in Zollikofen (BE) führte ein grosses Rebranding ihrer Kaffeebrands durch. Darunter ist auch «Merkur», die «Grande Dame» des Schweizer Kaffees. UCC will mit diesem Schritt die Brands dem Zeitgeist überführen, gleichzeitig aber die langjährige Geschichte und Handwerkskunst der Labels wahren.

Zollikofen, 13. Mai 2025

Mit einem umfassenden Rebranding bringt UCC Schweiz frischen Wind in ihre traditionsreichen Kaffeemarken Merkur, Giger, Rosca, Raygil und Sima. Ziel des neuen Erscheinungsbildes ist es, die markenspezifischen Eigenheiten und regionalen Wurzeln der fünf Labels zu erhalten und gleichzeitig für bestehende und künftige Zielgruppen attraktiver zu gestalten. In Zusammenarbeit mit der Kommunikationsagentur Brand Affairs entstand für jeden einzelnen Brand eine individuelle Markenstrategie. Die Kreativagentur Rawcut entwickelte anschliessend neue Designs und Logos für die bekannten Kaffeemarken. Beide Agenturen sind Schweizer KMUs, die nahe an den Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten arbeiten.

Fünf legendäre Schweizer Kaffeemarken

Merkur ist die «Grande Dame» des Schweizer Kaffees und gilt als nationale Kaffee-Ikone. Giger wiederum bringt seit 1904 bernische Kaffeehaus-Tradition in die Tassen. Rosca aus Sursee steht für italienische Kaffeekunst seit 70 Jahren, während Raygil aus dem Jura Vaudois die Verbindung von Handwerkskunst und lokaler Identität seit mehr als 60 Jahren verkörpert. Sima, aus Graubünden, vereint traditionsreiche Trommelröstung mit einer modernen, trendbewussten Haltung.

Zeitgeist und Tradition vereint

Der neue Markenauftritt unterstreicht die Individualität jeder einzelnen Marke. „Mit diesem Rebranding möchten wir nicht nur unsere Marken optisch auffrischen, sondern auch unsere Wertschätzung für die Schweizer Kaffeetradition zum Ausdruck bringen“, erklärt Susana Rico, Head of Marketing bei UCC Schweiz. „Wir sind überzeugt, dass die Kombination aus lokalem Erbe und zukunftsorientiertem Handeln unseren Marken eine neue Relevanz verleiht.“

Lokal verankerte Röstereien

Zentrales Element des Rebrandings bleibt die lokale Verankerung. UCC betreibt vier Röstereien in der Schweiz und bezieht Kaffee für den europäischen Markt aus dem Standort Genf. Damit ist das Unternehmen nach Nestlé und Migros der drittgrösste Kaffeeverarbeiter des Landes. Alle Marken werden weiterhin lokal, von Meisterröstern wie Ramiz Pepshi in Sursee (LU), Thomas Ulmann in Trimmis (GR) oder Valentin Parra-Ovideo in Baulmes (VD) geröstet. Der gesamte Produktionsprozess wird seit über zehn Jahren von der Qualitätskontrolleurin Barbara Friedli begleitet, um die Qualität und Konsistenz des Kaffees auf dem gewohnt hohen Niveau zu gewährleisten.

Medienkontakt Silvan Maximilian Hohl silvan.hohl@brandaffairs.ch 044 254 80 00

Über UCC Coffee Switzerland UCC Coffee Switzerland ist Teil der Ueshima Coffee Company, einem familiengeführten Unternehmen mit Ursprung in Japan, das 1933 gegründet wurde. Heute zählt UCC zu den grössten unabhängigen Kaffeeunternehmen weltweit. In der Schweiz gehört UCC zu den drei grössten Kaffeeproduzenten. Das Unternehmen betreibt vier Röstereien und ist mit traditionsreichen Marken wie Merkur, Giger, Rosca, Raygil und Sima fest in den verschiedenen Regionen der Schweiz verankert. UCC Coffee Switzerland bietet umfassende Kaffeelösungen aus einer Hand und unterstützt Kundinnen und Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Lokale Verankerung, hohe Flexibilität in der Produktion und gleichbleibend hohe Qualität zeichnen das Unternehmen aus.

www.ucc-coffee.ch