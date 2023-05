Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde (VSM/ASAM)

23. Schweizer Mühlentag und Sommersaison

Die Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde lädt am Samstag nach Auffahrt, 20. Mai 2023 zum Mühlentag ein

Das aktuelle Thema "Strom aus Schweizer Mühlenbächen"

Bild-Infos

Download

Trubschachen (ots)

An 114 Standorten sind über 165 historische Mühlenanlagen im ganzen Gebiet der Schweiz geöffnet. Die Anlagenbetreiber zeigen an den heimischen Bächen und Mühleweihern traditionelles, fast vergessenes Handwerk. Zudem sind gewerbliche Betriebe und Kleinwasserkraftanlagen zu bestaunen. Das diesjährige Thema ist "Strom aus Schweizer Mühlenbächen".

In der aktuellen geopolitischen Situation rückt auch die Wasserkraft wieder in den Fokus. Im gehaltvollen Mühlenführer wird auf die Stromerzeugung aus historischen Anlagen eingegangen. Durch den Bau dieser Anlagen wurden vor Jahrzehnten und Jahrhunderten oftmals biodiverse Habitate in den Weihern und Kanälen geschaffen. Anlagen mit historischem Bezug produzieren bis heute physisch wertvollen, dezentralen Strom aus diesen heimischen Bächen. Im Vergleich zu grossen Wasserkraftwerken und Photovoltaikanlagen ist die Stromproduktion aus diesen Mikrokraftwerken oftmals in den Wintermonaten konstant hoch, was den Strom besonders wertvoll macht, da in diesen kalten Monaten die grosse Stromlücke gedeckt werden muss. Leider weht heute solchen Anlagen ein politisch eisiger Wind entgegen. Von den ursprünglich über 7000 Anlagen in der Schweiz sind noch einige Hundertschaften übriggeblieben. Das Spannungsfeld an der Nutzung der Schweizer Gewässer ist gross. In diesem Spannungsfeld sind die verbliebenen historischen Anlagen. Diese erhalten oft keine Konzession oder nur unter Bedingungen, welche die Betreiber dazu veranlassen, die Anlage stillzulegen. Mit dem aktuellen Mühlentagthema möchte die Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde VSM/ASAM die Besucher auf dieses Spannungsfeld, den Wert, den Nutzen und die Schönheit der historischen Anlagen aufmerksam machen. Hierfür gibt es unter anderem Beiträge im Mühlenführer über das Thema und die Massnahmen, einen historischen Überblick, eine Geschichte für die kleinen und grossen Kinder. Wir unterstützen ebenfalls die Volksinitiative "Jede erneuerbare und einheimische Kilowattstunde zählt!".

Die Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde VSM/ASAM versucht die historischen Mühlen besser zugänglich zu machen. Das Bewusstsein für den Erhalt und den Betrieb der Mühlen in der Bevölkerung soll gestärkt werden. Der Mühlentag wird jährlich am Samstag nach Auffahrt von der VSM/ASAM organisiert. Der Mühlenführer als schriftlicher Begleiter des Mühlentags ist heute das Aushängeschild der Vereinigung und hat einen breiten Bekanntheitsgrad erreicht. Die Vereinigung freut sich, dass unbeschwerte Besuche in den Anlagen - auch in den Buvetten und Festwirtschaften - wieder möglich sind.