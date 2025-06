Schwabe Verlag

«Kulturtechnik Kochen» gehört zu den «Schönsten Deutschen Büchern 2025»

Bild-Infos

Download

Akademisches Kochbuch begeistert Jury:

«Kulturtechnik Kochen» gehört zu den «Schönsten Deutschen Büchern 2025»

Basel/Berlin, 17. Juni 2025 – Akademisches Kochbuch mit barockem Schauessen begeistert Jury: Das aussergewöhnliche Buch «Kulturtechnik Kochen. Oder: Ausführliche Geschichte eines barocken Schauessens bei Neapel, seiner Entstehung und Hintergründe sowie der Reise nach Italien in vier Etappen nebst delikaten Rezepten zum Nachkochen und imposanten Bildern der Gerichte» von Markus Krajewski, Margaretha Jüngling und Christian Werner wurde am 16. Juni 2025 im Bücherbogen am Savignyplatz in Berlin von der Stiftung Buchkunst als eines der « Schönsten Deutschen Bücher 2025» prämiert.

Die Stiftung Buchkunst zeichnet seit über fünf Jahrzehnten jedes Jahr die «Schönsten Deutschen Bücher» aus – Werke, die gestalterisch, herstellerisch und konzeptionell herausragen.

Jurybegründung

Die Stiftung Buchkunst würdigt das Buch für seine gelungene Verbindung aus kulturhistorischem Tiefgang, visueller Opulenz und gestalterischer Raffinesse: Der präzise typografische Satz bespielt in Kombination mit großzügigem Weißraum das große Format anspruchsvoll, aber gelungen. Dies schätzte die Jury ebenso wie die Beschränkung auf eine einzige Schriftart in zwei Schnitten. Auch das Material sowie eine perfekte Verarbeitung werden dem Anspruch gerecht, kulturhistorische Ernsthaftigkeit mit der Leichtigkeit eines Kochbuches zu vereinen.

Die ausführliche Begründung können Sie hier nachlesen.

Über das Buch:

«Kulturtechnik Kochen» führt in vier Etappen durch Italien, verbindet kulturhistorische Essays von Markus Krajewski, 18 barock inspirierte Rezepte von Margaretha Jüngling und 65 fotografische Inszenierungen von Christian Werner. Das Buch erschien am 21. Oktober 2024. Die Gestaltung übernahm Jörg Schwertfeger.

Markus Krajewski, Margaretha Jüngling, Christian Werner

Kulturtechnik Kochen

Oder: ausführliche Geschichte eines barocken Schauessens bei Neapel, seiner Entstehung und Hintergründe sowie der Reise nach Italien in vier Etappen nebst delikaten Rezepten zum Nachkochen und imposanten Bildern der Gerichte

176 Seiten, 65 Abbildungen in Farbe, gebunden.

CHF 39.– / EUR (D) 39.–

Leseprobe

i.A. Nina Brennecke, M.A.

Schwabe Verlag | NZZ Libro

Presseverantwortliche

Schwabe Verlagsgruppe AG | Grellingerstrasse 21 | CH-4052 Basel

Post- und Büroanschrift: St. Alban-Vorstadt 76 | CH-4052 Basel

Schwabe Verlag GmbH | Marienstraße 28 | D–10117 Berlin

Telefon +49 (0)30 220 117 428

E-Mail presse@schwabe.ch