Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde (VSM/ASAM)

25 Jahre Schweizer Mühlentag - Ein Land feiert sein Mühlen-Erbe

Am 31. Mai & 1. Juni feiern 134 Mühlen das 25-jährige Jubiläum des Mühlentags mit Festen, Führungen, Vorführungen, erlebbarem Handwerk

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kröschenbrunnen/Weiningen (ots)

Erleben, feiern, staunen - über 134 Anlagen laden ein

In diesem Jubiläumsjahr laden 134 Anlagen zum Mühlentag ein. Davon zeigen mehrere Dutzend Anlagen Handwerk und gelebtes Brauchtum und bieten Festwirtschaften zum Verweilen an. Ein Beispiel ist die Anlage in Stallikon/ZH mit ihrem imposanten 4,66 Meter grossen oberschlächtigen Wasserrad. Hier erwartet die Besucherinnen und Besucher ein grosses Fest mit traditionellen Vorführungen und Handwerk zum Anfassen. Ein Fest für alle Sinne gibt es in Bruzella/TI im Valle di Muggio, wo Polenta, Salame, Käse, Musik und Spiele für Kinder eine schöne Atmosphäre schaffen. Andelfingen/ZH wird ein besonderer Ort, wo gleich mehrere Mühlen am Bach ihre Tore öffnen. Die Haldenmühle wird zu Ehren des kürzlich verstorbenen Müllers Caspar Arbenz nochmals in Gang gesetzt.

Neue Anlagen feiern Premiere

Premiere am Mühlentag feiern unter anderem die moderne Oele in Tegerfelden/AG, die Mühle Tarasp/GR im Unterengadin, die Sägemühle Suld/BE in Aeschiried und die Anlage in Rorbas/ZH, die mit dem Motto "kommen, geniessen, informieren" mit Lounge und Barbetrieb einlädt. In der Alten Säge Suld wird ein neues Restaurierungsprojekt vorgestellt.

Ein besonderes Bijou ist die Mulino Efra/TI, die in diesem Jahr 100 Jahre Wasserkraft feiert. Neben dem Mahlgang in der Mühle erzeugt im Nebengebäude eine horizontal liegende Francisturbine bis heute Strom - ein lebendiges Beispiel vom Zusammenspiel historischer und moderner Technik. Weitere Anlagen feiern Jubiläen.

Weiterverarbeitendes Holzgewerbe, Handwerk, Strom - das Motto 2025

Viele Anlagen, die in den vergangenen Jahren pausiert hatten, konnten in diesem Jubiläumsjahr wieder zur Teilnahme am nationalen Mühlentag motiviert werden, wie die Ancien Moulin de Fiez/VD mit Wasserrad zur Stromproduktion oder die Moulins souterrains du Col-des-Roches/VD. Der aktuelle Mühlenführer greift sowohl das 25-jährige Jubiläum als auch das diesjährige Motto "Weiterverarbeitendes Holzgewerbe" auf. In zahlreichen Sägemühlen laufen Drechselbänke, Hobel und Schleifmaschinen, angetrieben durch historische Transmissionssysteme und die Wasserkraft: in Disla/GR, Eschlikon/TG oder im Drechslereimuseum Kleintal in Steg/ZH im Tösstal. Die Mühle Steg beeindruckt mit einer Poncelett-Turbine von 1869, die über eine Druckleitung gespeist wird und das gesamte Gebäude mit mechanischer Energie versorgt. Die Besucherinnen und Besucher zirkulieren frei durch das Haus, erleben Maschinen in Aktion und werden mit Grilladen, Getränken und einem Abholdienst ab Bahnhof verwöhnt.

Auch Kleinwasserkraftwerke zur Stromerzeugung werden gezeigt - etwa in der Sägemühle Kröschenbrunnen/BE oder eine Mikroturbine in Andelfingen/ZH oder zwei Wasserräder mit einem Asynchrongenerator in der Grabenmühle Sigriswil/BE, die Strom erzeugen.

Nicht zu vergessen sind die gewerblich betriebenen Anlagen, die die Bandbreite der hiesigen Mühlenkultur zeigen: von der Spezialmühle für Soja und Linsen über klassische Mehl-, Öl-, Gewürz- und Maismühlen - traditionell, innovativ und hochmodern zugleich.

Ein Fest für die ganze Familie - und für das Kulturerbe

Der Schweizer Mühlentag ist weit mehr als ein Tag der offenen Tür: prädestiniert für die ganze Familie, um Technik und Kulturgeschichte und das alles in Kombination mit Genuss und kulturellen Angeboten über alle Generationen hinweg gemeinsam miteinander zu entdecken und zu feiern.

Die Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde VSM/ASAM selber wird in diesem Jahr ebenfalls 25 Jahre alt und dankt allen Besucherinnen und Besuchern, Betreiberinnen und Betreibern, Helferinnen und Helfern, Sponsoren, Inserenten und Lieferanten für ihre breite und langjährige Unterstützung und lädt alle Interessierten ein, 25 Jahre Schweizer Mühlentag mitzufeiern.

Die VSM/ASAM engagiert sich seit vielen Jahren, historische Mühlen sichtbarer und besser zugänglich zu machen. Ziel ist es, das Bewusstsein für den Erhalt und den Betrieb der Mühlen in der Bevölkerung zu stärken. Der Mühlentag wird jährlich am Samstag nach Auffahrt von der VSM/ASAM organisiert. Der jährlich erscheinende Mühlenführer, der als umfassendes Nachschlagewerk alle teilnehmenden Anlagen dokumentiert, gilt als Aushängeschild der Vereinigung.