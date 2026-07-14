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Electra eröffnet Schnellladestation in Conthey – neue Ladepower im Herzen des Wallis

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Electra eröffnet Schnellladestation in Conthey – neue Ladepower im Herzen des Wallis

Electra baut ihr Schnellladenetz im Wallis weiter aus: In Conthey eröffnet das Unternehmen eine neue Station mit vier Hochleistungs-Ladepunkten von bis zu 300 kW. Es ist der 25. Schnellladestandort im Schweizer Netz von Electra.

Schweiz, 14. Juli 2026 - Mit der neuen Station in Conthey setzt Electra gezielt auf einen zentralen Standort im Herzen des Wallis. Auf dem Parkplatz beim JoueClub, in einer stark frequentierten Retail- und Gewerbezone unmittelbar an der Hauptachse durch das Rhonetal, stehen vier Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 300 kW zur Verfügung. Ein typisches Elektrofahrzeug gewinnt so in rund 15 bis 20 Minuten wieder deutlich an Reichweite – gerade genug Zeit für eine kurze Erledigung. Kund:innen können laden, während sie einkaufen, was den Standort zu einem natürlichen Alltagsstopp für die Bewohner:innen von Conthey, Sion und den umliegenden Gemeinden macht, statt zu einem reinen Transitpunkt.

Das Laden funktioniert ohne Abo- oder App-Hürden: Nutzer:innen stecken einfach ein und bezahlen per Karte oder über die Electra-App, mit transparenten Preisen und ohne versteckte Gebühren. Damit setzt Electra auch in Conthey auf ein einfaches, zuverlässiges Ladeerlebnis. Ergänzt wird dieses Angebot durch die kürzlich lancierte eMSP-Funktion der Electra-App - als e-Mobility Service Provider (eMSP) ermöglicht Electra das Laden nicht nur am eigenen Netz, sondern auch an Stationen anderer Anbieter, mit einer einzigen Ladekarte und einheitlicher Abrechnung. So erhalten Nutzer:innen in der Schweiz über die Electra-App Zugang zu mehr als 15'000 Ladepunkten über zahlreiche Netze hinweg, ohne für jedes Netz ein eigenes Konto zu brauchen.

Mit Conthey wächst das Schweizer Netz von Electra auf 25 Schnellladestandorte. Der neue Hub stärkt die Ladeabdeckung entlang des Walliser Korridors und verankert Electra weiter in einer bislang eher gering erschlossenen Region. Gerade dort leistet zuverlässige öffentliche Ladeinfrastruktur einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Elektromobilität.

„Wir bauen unsere Ladeinfrastruktur konsequent entlang zentraler Verkehrsachsen aus und bringen sie dorthin, wo die Menschen ohnehin unterwegs sind", sagt Alessandro Inderbitzin, General Manager Schweiz & Österreichbei Electra. „Conthey ist ein strategisch wichtiger Standort im Wallis: alltagstauglich, gut erreichbar und ein echter Mehrwert für eine Region, in der zuverlässiges Schnellladen bisher weniger dicht verfügbar war."

Medienkontakt: Brand Affairs AG, Mischa Keller Telefon: +41 79 380 95 86 mischa.keller@brandaffairs.ch